«Нас не сломить»: в Самаре почтили память погибших бойцов в Макеевке

Памятное мероприятие состоялось возле Вечного огня Фото: Евгений ЕГОРОВ

В Самаре 3 января 2023 года состоялся траурный митинг, посвященный памяти военных, погибших в Макеевке. Он был организован Всероссийской общественной организацией «Боевое братство» и женсоветом 2-й гвардейской армии.

Почтить память погибших военных пришли десятки жителей Самары Фото: Евгений ЕГОРОВ

В начале мероприятия прошла панихида по погибшим. Затем к микрофону подошла член Всероссийского комитета семей воинов Отечества, директор по развитию Общественного культурно-социального фонда «Звезда и лира», председатель женсовета 2-й гвардейской армии Екатерина Колотовкина.

— Мне очень сложно говорить. Три дня не сплю я, три дня не спит Самара. Мы постоянно на связи с женами наших ребят. Это очень тяжело. Тяжело и страшно. Но нас не сломить, и горе объединяет, — поделилась Екатерина своими эмоциями.

Самарцы скорбят по бойцам, погибшим в результате удара ВСУ в Макеевке Фото: Евгений ЕГОРОВ

Она рассказала, что перед началом траурного мероприятия созванивалась со своим мужем — командующим 2-й гвардейской общевойсковой армией, генерал-лейтенантом Андреем Колотовкиным.

— Ему тоже очень тяжело. Он скорбит вместе с нами. 44-й полк не был в его подчинении… Вы знаете, в первый раз с начала специальной военной операции я его попросила отомстить — за слезы матерей, за безутешных вдов, за сирот. Мы не простим. И однозначно — победа будет за нами! — такими словами завершила свое выступление Екатерина Колотовкина.

Самарцы возложили цветы в память о погибших бойцах Фото: Евгений ЕГОРОВ

В память о погибших, среди которых были и наши земляки, прозвучали траурные залпы из стрелкового оружия. А затем десятки самарцев выстроились в очередь, чтобы возложить цветы к Вечному огню.

На площади Славы прозвучали траурные залпы из стрелкового оружия Фото: Евгений ЕГОРОВ

Траурные мероприятия в память о жертвах обстрела в Макеевке прошли также в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.

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