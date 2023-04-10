Крупный долг или роковая красотка: одноклассники рассказали о причинах поножовщины в школе №91 в Самаре

Мальчика госпитализировали в больницы, против нападавшего возбудили уголовное дело Фото: из соцсетей

Утром в понедельник в школе №91 на улице Балаковской в Самаре произошло ЧП. На уроке биологии в 9 «В» классе два 16-летних парня повздорили и один из них достал нож. Все произошло так быстро, что ни учитель, ни одноклассники не успели вовремя среагировать. Парень с ножом нанес оппоненту не менее трех ударов спину и шею, началась паника. Журналист «КП-Самара» узнал подробности страшного инцидента в самарской школе.

«Трудный» подросток уже попадал в конфликтные ситуации

Антон Н. и Андрей Д. (имена детей изменены -прим.ред.)учились в одном классе. Парни не слишком тесно дружили, но учителя не обращали внимания на неприязненные отношения подростков. По словам одноклассников, Антон Н. пользуется в школе неоднозначной репутацией – то его заметят в каких-то скандалах, то девочки из-за него плачут. Видимо, такое амплуа сыграла с юношей злую шутку – его одноклассник не вытерпел и достал нож.

- Ходили слухи, что Антон мог задолжать довольно крупную денег, – рассказали школьники журналисту "КП-Самара".

Кто-то из подростков высказал мнение, что в скандале между одноклассниками может быть замешана девочка. Как раз в их возрасте многие школьники проходят «уроки любви» и не все справляются со стрессовыми ситуациями.

Однако все это - не более чем сплетни и слухи. Что на самом деле стало причиной того, что Андрей Д. достал нож - пока неизвестно. Непонятно также, как вообще у школьника на уроке с собой оказалось холодное оружие?

- Как охрана в школе работает, почему допустили такое? Страшно за детей, - недоумевают самарцы.

Дошел до медпункта сам

Как сообщила руководитель департамента образования Самары Ирина Коковкина, пострадавший ребенок вместе с учителем самостоятельно спустился в медкабинет, где ему оказали первую помощь.

- Директор школы оперативно вызвал скорую помощь и полицию. Приехавшие медики доставили ребенка в больницу. Мы очень надеемся на его скорейшее выздоровление. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, - сообщила представитель власти.

Новость о ЧП в школе №91 быстро разлетелась по социальным сетям. Для самарцев уже второе потрясение за последнюю неделю – несколько дней назад в одной из школ в Жигулевске семиклассница чуть не погибла после травли со стороны своих одноклассников.

- Дети сейчас очень жестокие. Нужно больше внимания уделять им, объяснять, работать с психологами. Родители, вероятно, слишком заняты, чтобы видеть, что их чадо встало на неровную дорожку, - говорит жительница Самары Наталья П.

В отношении школьника возбудили уголовное дело

Информация о происшествии дошла до губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Глава региона поручил министру образования Виктору Акопьяну лично разобраться в произошедшем.

Прибывшие на место сотрудники полиции задержали злоумышленника. Против Андрея Д., который напал на одноклассника с ножом, возбудили уголовное дело по п.3 ч.2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия».

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

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