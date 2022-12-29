Водитель и четверо пассажиров "Калины" погибли на месте Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Утром в четверг, 29 декабря 2022 года, на 867 км трассы М-5 «Урал» в Сызранском районе произошло страшное ДТП. Там столкнулись «Лада Калина» и «КамАЗ». Авария унесла жизни пяти человек. Все они находились в легковом автомобиле. Как выяснилось, погибшие – уроженцы Башкирии, которые работали вахтовым методом в Москве.

– Столкновение «Калины» и грузовика произошло примерно в 9:40. В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира отечественного автомобиля, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Отечественная легковушка столкнулась на трассе с грузовиком Фото: ГУ МВД России по Самарской области

«Лада» после удара вылетела в кювет. Вся ее передняя часть превратилась в груду металла. Чтобы достать погибших из покореженной машины, понадобилась помощь спасателей. Сотрудники ПСС деблокировали их с помощью специальных инструментов.

Как выяснилось, в ДТП погибли пятеро мужчин. Все они – уроженцы деревни Идельбаково Зианчуринского района Башкирии. Они работали вахтовым методом в Москве. Сегодня утром они как раз возвращались домой с вахты. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава местной администрации Дамин Юланов.

Погибших из покореженной машины доставали спасатели Фото: ПСС Самарской области

– Со стороны администрации будет оказано содействие в доставке тел погибших и в организации похорон. Приносим свои глубокие соболезнования родственникам погибших, – написал чиновник.

Отметим, прокуратура Сызранского района Самарской области уже начала проверку по факту происшествия. Сотрудники надзорного ведомства оценят работу лиц, ответственных за содержание данного участка дороги. По результатам будут приняты необходимые меры реагирования.

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