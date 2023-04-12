«Мечта - метро от квартиры до завода»: пять историй про генерального конструктора «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрия Козлова

Скоро метро появится в квартале от дома, где жил Дмитрий Ильич Козлов, один из инициаторов его строительства Фото: Евгений ЕГОРОВ

Полвека назад генеральный конструктор «ЦСКБ-Прогресс» Дмитрий Ильич Козлов мечтал о метро в Куйбышеве из центра города к заводским проходным. И не просто мечтал, а планировал и участвовал в реализации. И вот теперь метро пришло почти вплотную к его дому возле площади Куйбышева.

Об этом феномене рассказал почетный сотрудник РКЦ «Прогресс» Сергей Ефимов на церемонии возложения цветов к мемориальной доске на доме по улице Вилоновской, где жил Дмитрий Ильич. Традиционная церемония была приурочена ко Дню космонавтики.

Дар предвидения

- В 70-е годы Дмитрий Ильич Козлов, будучи членом обкома КПСС и областного Совета народных депутатов, активно продвигал идею строительства в Куйбышеве метро. Его единомышленником и соратником был председатель Куйбышевского горисполкома Алексей Андреевич Росовский, проживавший в том же доме по улице Вилоновской. Мемориальные доски памяти Козлова и Росовского на фасаде этого дома расположены по соседству. А самарское метро, кстати, носит имя Росовского, - рассказывает Сергей Ефимов.

А еще раньше, в конце 60-х, Козлов участвовал в проектировании знаменитого дома по проспекту Ленина, 1, который в народе так и именуется сейчас «дом Козлова». В частности, заслуга Дмитрия Ильича в том, что он настоял на том, чтобы зарезервировать в городскую собственность участок между домом и проезжей частью и разбить там сквер с прогулочной зоной, детскими и спортивными площадками (ныне — сквер имени Фадеева). Это впоследствии, уже в постсоветские времена, спасло зеленую зону от застройки. Еще один пример удивительного дара предвидения Дмитрия Ильича.

Ракета, дом на Ленина, дом на Вилоновской

Дом предназначался для сотрудников «ЦСКБ-Прогресс», и шли разговоры, а не слишком ли далеко он расположен от предприятия.

- Ничего страшного! Зато люди будут жить в благоустроенных квартирах, в хорошем районе. А если что, нас есть ведомственный транспорт, он всегда выручит, - возражал на эти опасения Козлов. - А вообще я мечтаю дожить до того момента, когда наши сотрудники смогут ездить из дома на работу и обратно на метро.

Дмитрий Ильич успел застать время, когда метро вплотную подошло к проспекту Ленина. В 2007 году станция «Российская» открылась прямо напротив ракеты-носителя «Союз» и музея «Самара Космическая», расположившихся на площади, которая носит теперь его имя. История появления этой ракеты в качестве памятника и одного из главных символов Самары непосредственным образом связана с личностью Дмитрия Ильича Козлова.

- Он ушел из жизни в 2009-м, а через пять лет открылась станция метро «Алабинская». И мечта Козлова стала реальностью. Теперь сотрудники «Прогресса», проживающие на проспекте Ленина, 1, могут ездить из дома на работу и обратно на метро, потратив на весь путь от своей квартиры до заводской проходной чуть более получаса, - подытоживает Сергей Ефимов.

Ну а сейчас в одном квартале от дома, в котором жил Козлов, кипит строительство станции «Театральная». И самарское метро, таким образом, обретет завершенность, имея конечными точками с одной стороны — место, где долго жил генеральный конструктор, а с другой — завод «Прогресс», которому он отдал большую часть жизни.

Еще несколько штрихов к личности Дмитрия Ильича Козлова рассказали ветераны предприятия.

«Что же вы ругаетесь на детей? Радоваться надо!»

Сергей Ефимов, почетный работник РКЦ «Прогресс»:

- Мне рассказал эту историю один из нынешних сотрудников РКЦ. Когда он был мальчишкой, они с пацанами пинали мячик возле трансформаторной будки. И когда попадали в металлические решетки, это вызывало сильный грохот. Но им же интересно было попасть именно туда! И это вызывало периодически возмущение кого-то из соседей, которые начинали прогонять детей. И вот в один из дней они опять пинают мяч, появляется какая-то тетка и начинает отчитывать их за шум. И тут мимо проходит Дмитрий Ильич, останавливается и говорит: «Ну что вы, женщина, ругаетесь? Радоваться надо! Дети растут!» И с тех пор их больше никто не трогал.

«Пустил на балкон посмотреть парад»

Анатолий Хачин, начальник отдела РКЦ «Прогресс»:

- Я в первый раз встретился с Дмитрием Ильичом еще совсем маленьким. Здесь, на площади Куйбышева, парад был. И мы с пацанами как-то прорвались во двор этого дома. Зашли в подъезд и стали к жильцам дома проситься посмотреть парад. Дмитрий Ильич пустил нас к себе, и мы с его балкона смогли увидеть все происходящее на площади своими глазами. А потом через много лет я попал к нему работать.

«И у меня хреново. Но я же не сдаюсь»

Валерий Андреев, ведущий специалист РКЦ «Прогресс»:

- Мне запомнилась последняя встреча с Дмитрием Ильичом, незадолго до его ухода. Я встретил его в коридоре, он меня спрашивает: «Как дела?» А тогда времена были тяжелые, я отвечаю: «Хреново, Дмитрий Ильич». Он мне говорит: «И у меня хреново. Но ты не сдавайся. Я же не сдаюсь!»