Календарик и шишка: что нашли школьники в новогоднем подарке губернатора Самарской области

В 2022 году сладости упаковали в коробку-шкатулку Фото: Наталья АРТЯКОВА

В последнюю неделю 2022 года в школах и детских садах Самарской области отгремели новогодние утренники. Самарские дети особенно ждут этого праздника, ведь Дед Мороз вручит им сладости, а потом все уйдут на новогодние каникулы на 10 дней. Традиционно сладкие подарки в Самаре вручаются от имени губернатора Дмитрия Азарова. Родители показали журналисту «КП-Самара», что находится внутри заветной коробочки с конфетами в декабре 2022 года.

Дизайн новогоднего подарка придумала самарская художница Евгения Тарасова Фото: Наталья АРТЯКОВА

Без полезного мешка, но с календариком

В прошлом году дети вместе с конфетами получили и красивый мешок, в котором можно хранить игрушки или использовать под сменную обувь. В течение года в школах и детских садах можно было часто встретить ребенка с этим синим мешком. В этом году сладости упаковали в картонную коробку-шкатулку, но все же положили внутрь и полезный сувенир – календарик на 2023 год.

Внутри коробки - календарик на 2023 год Фото: Наталья АРТЯКОВА

Внутри коробки нашлась также и открытка с поздравлениями губернатора Дмитрия Азарова. Глава региона пожелал маленьким самарцам веселья, радости и крепкого здоровья.

- Я верю, что у тебя все получится, и когда ты вырастешь, тобой будет гордиться вся наша великая Родина – Россия, - подписал открытку Дмитрий Азаров.

Губернатор Дмитрий Азаров поздравил самарских малышей с Новым 2023 годом Фото: Наталья АРТЯКОВА

Полкило счастья

Новогодний подарок, который попал в распоряжение журналиста, был изготовлен 8 ноября этого года. Производитель заявляет, что он будет годен до марта 2023 года. Масса сладкого подарка составляет 500 грамм. В запечатанном пакете разнообразные конфеты, печенье, вафли и даже шоколадная шишка.

Масса подарка составила 500 грамм Фото: Наталья АРТЯКОВА

Подарок детям получился довольно разнообразным, он придется по вкусу даже самым искушенным гурманам. Здесь есть как шоколадные конфеты с пралине, батончики, суфле и даже мини-шоколадки с орешками. В коробочку положили пачку сливочного печенья и две вафельные конфеты со сливочным и шоколадным вкусами. В этом году в губернаторском подарке нам еще попалась шоколадная шишка в разноцветной фольге. Согласно списку производителя, в сладких наборах малышам также могут попасться фигурки «Башмачок» или «Снеговик».

Внутри конфеты и вафли на разный вкус Фото: Наталья АРТЯКОВА

В целом, новогодний подарок от губернатора в 2022 году получился не «бедный» - 25 наименований кондитерских изделий. Дети очень рады получить такой презент на утреннике, а красивая открытка и календарик оставят приятные воспоминания на целый год.

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