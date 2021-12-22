Два батончика и вафелька: показываем, что нашли в сладких подарках от губернатора на Новый год в Самаре

Самарским ребятишкам начали вручать новогодние подарки Фото: Наталья АРТЯКОВА

Новый год уже на пороге, а это значит, что в детских садах и школах начали проводить новогодние утренники с вручением сладких подарков от Деда Мороза. В Самаре традиционно подарки вручаются от имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Журналист «КП-Самара» получил возможность узнать, что внутри заветного мешочка со сладостями, который раздали детям.

В этом году самарские ребята получили в подарок не только конфеты, но и полезную в хозяйстве вещь – красивый мешок из непромокаемой ткани, в котором можно носить сменную обувь в школу или использовать как рюкзак для игрушек. Сам мешок синего цвета, а на нем нанесен рисунок с изображением площади Куйбышева, украшенной к Новому году.

Мешок из водонепроницаемой ткани можно использовать в школе или в детском саду Фото: Наталья АРТЯКОВА

Внутри мешка пакет со сладостями и новогодняя открытка с пожеланием от губернатора Дмитрия Азарова. Сама открытка двухсторонняя в форме новогодней елки. На открытке также изображена нарядная главная площадь Самары.

Губернатор поздравил малышей с Новым годом Фото: Наталья АРТЯКОВА

Перейдем к разбору сладостей для детей. Первое, на что нужно обратить внимание – срок изготовления и срок годности. Несколько лет назад в регионе разразился скандал, что новогодние подарки, выданные в Новокуйбышевске, были просрочены на целый год. К счастью, Роспортебнадзор выяснил, что в напечатанных вкладышах была сделана опечатка, а сами сладости свежие и не представляют опасности для детей.

Сроки годности в норме Фото: Наталья АРТЯКОВА

Подарок, который попал в руки журналиста «КП-Самара», был изготовлен 23 ноября 2021 года, а годен он до 23 марта 2021 года. Все сладости производства самарских кондитеров. Общий вес сладкого подарка – 505 грамм, а внутри 26 наименований кондитерских изделий.

Полкило сладкого счастья Фото: Наталья АРТЯКОВА

Разберем подробнее, что внутри подарка. Итак, первое, что нужно отметить – отсутствие карамелек и леденцов на палочке. Это объясняется тем, что Роспотребнадзор категорически не рекомендует карамель для наполнения детских сладких наборов. А вот вафли, печенье и суфле должны быть обязательно. Мы видим, что эти изделия в губернаторском подарке есть.

Всего в подарке 26 наименований кондитерских изделий Фото: Наталья АРТЯКОВА

Помимо шоколадных конфет, в новогоднем подарке от губернатора Самарской области в 2022 году есть и фруктовые батончики, сделанные без добавления какао и орехов. Фруктовая пастила представлена в двух вкусах – абрикос и черника, абрикос и черная смородина. Также в новогоднем мешочке была пачка сахарного печенья и глазированная вафля.

В целом, новогодний подарок не «бедный» на вкусовые предпочтения малышей. Здесь есть и стандартные шоколадные конфеты, «птичье молоко», неглазированные батончики, пралине с вафельной посыпкой, а также финик в шоколаде и популярная конфета «Несквик». Из 26 наименований кондитерских изделий каждый самарский малыш найдет то, что ему по вкусу. Но в основном конфеты не самых известных марок - нет тут ни "Красной шапочки", ни косолапого мишки. Хотя это сделало бы подарки золотыми.

А вы дарите детям сладкие подарки на Новый год? Что в них кладете? Обсудим в комментариях.

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