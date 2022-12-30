Обожал свою работу и учеников: молодой учитель из Самары и его отец разбились в ДТП во время снежного бурана

Молодого позитивного учителя обожали школьники и коллеги Фото: из соцсетей

29 декабря 2022 года стал для жителей Самарской области настоящим потрясением – множество аварий, десятки погибших и пострадавших. Виной тому стал снежный буран, который обрушился на регион в ночь. Метель застала и жителей соседнего региона, в Ульяновской области сотрудники полиции и спасатели также выезжали на смертельные аварии, которые произошли на региональных трассах в то утро.

30-летний учитель школы №168 из Самары Алексей Васильев вместе со своим 64-летним отцом как раз попали в метель на трассе в Ульяновской области 29 декабря 2022 года. Возле села Новоспасское пожилой отец за рулем «Лада Гранта» решил выйти на обгон, но не смог справиться с управлением на скользкой снежной дороге.

Машину отца Алексея Васильева занесло под встречную фуру. Фото: ГУ МВД по Ульяновской области

- По предварительным данным, отечественную легковушку занесло, после чего она врезалась во встречный большегруз «Даф» и машину откинуло в легковую «Киа». В результате аварии водитель «Лады» и его сын, который находился на переднем пассажирском сидении, погибли на месте происшествия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ульяновской области.

Алексей Васильев преподавал в самарской школе историю и обществознание. Когда об аварии узнали коллеги и ученики, в школьном чате начали появляться слова соболезнования родным и близким четы Васильевых. Школьники отзываются о молодом учителе, как о чутком и общительном педагоге, который любил свою профессию. По словам коллег, Алексей умел вызвать у детей интерес к своему предмету.

Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования семье Алексея Васильева.

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