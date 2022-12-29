Смертельная метель: на дорогах Самарской области во время утреннего бурана погибли 11 человек

За несколько часов на трассах области погибли десятки человек Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В ночь на 29 декабря 2022 года в Самарской области началась сильная метель. К 7 утра дороги замело, в городах начали скапливаться большие пробки. С самого утра сотрудники полиции и спасатели выезжают на крупные ДТП на областных трассах. На момент публикации данного материала журналистам «КП-Самара» стало известно о четырех автокатастрофах, где погибли общей сложности 11 человек.

Пять погибших из «Калины» под Сызранью

Первая страшная авария произошла в Сызранском районе на 867 км трассы М-5 «Урал». Автомобиль «Лада Калина» лоб в лоб врезался в «КАМАЗ». В результате ДТП погибли 5 человек – водитель легковушки и его пассажиры. На место происшествия были направлены спасатели ПСО города Сызрани, которые деблокировали погибших из покореженной машины. Как рассказал «КП-Самара» начальник сызранского поисково-спасательного отряда Алексей Логинов, «Калина» с башкирскими номерами двигалась со стороны Москвы.

"Калину" разрезали на несколько частей, чтобы достать трупы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сотрудник ФСБ разбился насмерть, жена в реанимации, грудной ребенок жив

Буквально через час, когда спасатели занимались извлечением погибших из «Калины», в нескольких километрах произошло второе смертельное ДТП. Как нам стало известно, «Митсубиши» врезалась в «Вольво». В кроссовере в момент аварии находилась семья с маленьким ребенком из Забайкальского края. Малышу всего десять месяцев, к счастью, он был пристегнут в детском кресле, что спасло ему жизнь.

- Когда мы приехали на место, мужчина уже практически не дышал. Женщину, которая была за рулем, в тяжелом состоянии без сознания забрала скорая. Малыша вытащили из машины сразу же, еще до нашего приезда, он находился в машине ГИБДД, - рассказали спасатели.

Как стало известно журналисту «Комсомольской правды» от собственных источников в правоохранительных органах, в «Митсубиши» находился высокопоставленный сотрудник ФСБ. Мужчина погиб, сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Водитель кроссовера погиб до приезда медиков Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Четверо погибших в Камышле

Третья серьезная авария произошла в Камышлинском районе Самарской области. По предварительным данным ГУ МВД по региону, ДТП произошло на 1176 км трассы М-5 «Урал». ВАЗ-211440 допустил лобовое столкновение с грузовиком «Вольво» в составе автоприцепа. Водитель и его трое пассажиров скончались на месте аварии.

– Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. По ее результатам будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц, – пояснили в прокуратуре Камышлинского района.

В Камышле погибших деблокировали пожарные со специнструментом. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Смертельное столкновение с «Уралом» в Ровно-Владимировке

На место автокатастрофы в Камышлу поехали было спасатели Поисково-спасательной службы Самарской области, чтобы деблокировать тела погибших, которых зажало в салоне «четырнадцатой». Однако по пути их срочно вызвали на другую серьезную аварию в Ровно-Владимировке. В Камышле отработали местные пожарные со специнструментом, а спасатели развернулись и помчались в Волжский район. В настоящий момент нам известно, что там легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с «Уралом», водитель легкового автомобиля погиб.

В настоящее время сотрудники ГУ МВД по Самарской области проводят проверку по всем авариям, произошедшим на территории региона в этот день. По результатам проверок будут установлены все обстоятельства ДТП и приняты процессуальные решения.

Метель в Самарской области к обеду стихла, но на трассах все еще небезопасно. Спасатели и полицейские просят быть предельно осторожными, планируя дальние поездки в ближайшие дни. Берегите себя и своих близких!

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