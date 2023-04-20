Отец-абьюзер заставил юного сына поджечь дом собственной матери и поплатился за это

Оказалось, что негодяй повинен в совершении ряда преступлений. Одно из них - доведение до самоубийства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд поставил точку в шокирующей истории, которая произошла в Самарской области. Один из местных жителей за недолгих два года совершил ряд тяжких преступлений, результатом которых стала гибель двух молодых людей, в том числе – его сына. Горе-отец давал ребенку наркотики, заставлял подделывать документы и даже убедил поджечь дом собственной матери. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Подсадил на наркотики сына и его подругу

Следователи выяснили, что 49-летний самарец начал свою бурную деятельность еще в 2020 году. К преступлениям он привлек своего 16-летнего сына, отправив того на первое, страшное дело – поджог дома собственной матери.

– Мужчина вовлек сына в поджог дачного дома своей бывшей жены. В результате само жилье и имущество, находившееся в помещении, выгорело полностью. Женщине был причинен ущерб на сумму более 2 миллионов 300 тысяч рублей, – поделились в региональном СУ СК.

На этом горе-отец не остановился. В ту пору он промышлял сбытом наркотиков, и заставил сына подделывать рецепты, благодаря которым после покупал сильнодействующие вещества. Пристрастие к наркотикам не обошло стороной и юного подельника: отец подсадил на них сына и его 16-летнюю подругу. Результат оказался плачевным – мальчик не выжил.

– Злоумышленник склонил подростков к употреблению наркотических средств и психотропных веществ, которые сам же им и сбывал. В результате мальчик умер, а здоровью его подруги был причинен тяжкий вред, – поделились в СУ СК по региону.

Довел девушку до самоубийства

На этом череда шокирующих преступлений не закончилась – оказалось, что у негодяя есть другие скелеты в шкафах. В период с 2020 по 2022 год он общался с 23-летней девушкой. Правда, общение было не совсем приятным – самарец постоянно давил на психику своей знакомой. Для нее такая «дружба» также закончилась печально.

– Своими угрозами и унижениями злоумышленник довел свою 23-летнюю знакомую до самоубийства, – пояснили в следственном комитете.

Когда правда вскрылась, 49-летний мужчина оказался под пристальным вниманием следователей. В отношении самарца возбудили 7 уголовных дел. Его подозревали в совершении более 10 преступлений, в числе которых – покупка, сбыт и склонение к употреблению наркотиков, поджог, подделка документов, доведение до самоубийства и ряд других.

Суд признал преступника виновным и приговорил к 20 годам колонии строгого режима. Он также должен будет заплатить потерпевшим моральный ущерб в размере 5 млн. рублей.

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