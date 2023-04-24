«Протест против произвола»: гендиректор «Крыльев Советов» заявил об отставке

Вадим Андреев рассчитывает своим заявлением об отставке привлечь внимание к судейскому произволу. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Генеральный директор «Крыльев Советов» Вадим Андреев решил подать в отставку со своего поста. Он объяснил это нежеланием мириться с судейским произволом в РПЛ. «КП-Самара» разбирается в причинах, побудивших руководителя «Крыльев» к такому решению.

3:0 в пользу «Пари НН» по судейским решениям

Формально поводом для резких высказываний и радикального поступка Вадима Андреева послужило судейство в матче «Пари НН» - «Крылья Советов» 23 апреля 2023 года. Вопросы вызвали как минимум три ключевых эпизода.

На 34-й минуте, буквально через три минуты после того как «Крылья» забили гол, рефери Роман Галимов из Улан-Удэ назначил пенальти в ворота самарской команды. Основанием послужило попадание мяча в руку защитнику «Крыльев» Николаю Рассказову. Но рука оказалась на пути мяча потому, что самарца в этот момент толкнул в плечо игрок «Пари НН» Артем Соколов (к слову, принадлежащий «Крыльям Советов» и находящийся в Нижнем в аренде).

По единодушному мнению экспертов, бригада VAR, возглавляемая петербуржцем Иваном Сиденковым, должна была отправить Галимова к монитору, чтобы он пересмотрел свое решение. Но этого не случилось, и с пенальти нижегородцы сравняли счет.

На 42-й минуте форвард «Крыльев» Владимир Писарский упал в чужой штрафной после контакта с защитником «Пари НН» Никитой Каккоевым. На повторе четко видно, как Каккоев попадает сначала правым коленом в правую голень Писарского, а затем левой бутсой — в левую пятку самарца. По мнению рефери, контакт не тянул на пенальти.

Судьи на VAR долго отсматривали этот эпизод, но в итоге не позвали Галимова к монитору, согласившись с его решением.

- Как можно было пять раз смотреть этот эпизод и не увидеть нарушения? - недоумевал в студии «Матч Премьер» легенда «Спартака» и «Крыльев» Андрей Тихонов.

На 71-й минуте защитник «Пари НН» Виктор Александров, уже имевший к тому моменту желтую карточку, выбивая мяч, задрал ногу так высоко, что угодил бутсой по лицу Владимира Писарского. Поскольку Галимов зафиксировал фол со стороны Александрова, он обязан был показать нижегородцу вторую желтую и оставить хозяев в меньшинстве. Но рефери обошелся без предупреждения. А через две минуты счет стал 2:1 в пользу «Пари НН».

От Химок до Нижнего

Для того, чтобы понять причину столь болезненной и эмоциональной реакции руководителя «Крыльев», стоит «отмотать пленку» ровно на год назад, в 24 апреля 2022 года. Тогда «Крылья Советов» проиграли в гостях «Химкам» 1:4. Самарцы тот матч доигрывали вдевятером из-за двух удалений, судья Матюнин и его VAR-ассистент Шадыханов разглядели пенальти в ворота «Крыльев» и не разглядели фола хозяев при втором голе химчан.

Решения Матюнина и Шадыханова не только признали ошибочными, но и отправили судей на проверку на полиграфе. Матюнин, по не опровергнутым данным, не прошел эту проверку и до сих пор отстранен от судейства. Главным тренером «Химок» тогда был… тот самый Сергей Юран, который теперь возглавляет «Пари НН».

Продолжая «рифмовать» матчи в Химках в 2022-м и в Нижнем в 2023-м, стоит вспомнить, что обслуживавший матч с «Пари НН» рефери Галимов тоже проходил проверку на полиграфе и отстранялся от РПЛ на 4 года. «Практику» он эти годы проходил в ФНЛ, которую возглавляет Наиль Измайлов — родной брат генерального директора «Пари НН» Равиля Измайлова.

Все это вместе складывается в картину, которая требует как минимум пристального внимания со стороны как руководящих органов в российском футболе, так и органов следственных, уверен Вадим Андреев.

- «Крылья» играли с «Химками» год назад. Тогда главным тренером соперника тоже был Юран, и после того скандального матча, когда Матюнин творил непонятно что, арбитра отстранили от судейства. Сейчас мы тоже будем обращаться в ЭСК. И уверены, что к Галимову будет очень много вопросов не только со стороны ЭСК, но и других органов, - публиковал слова Андреева телеграм-канал «Инсайды от Карпа» сразу после матча в Нижнем.

И, коль скоро должной реакции со стороны РФС не последовало, гендир «Крыльев» решил привлечь внимание к проблеме своей отставкой.

- Я точно знаю, что моя позиция в отношении судейства в РПЛ совпадает с позициями большинства клубов. Она будет поддержана футбольной общественностью. И я надеюсь, что это запустит какие-то процессы в российском футболе, которые могут поменять текущее положение дел, - заявил Андреев.

«Его точно можно понять»

Реакция последовала, по крайней мере, со стороны президента РПЛ Александра Алаева. Он счел поступок Андреева эмоциональным, но объяснимым.

- Его точно можно понять. У руководителей клубов накопились вопросы, и не только у Вадима Андреева. Объективно происходящее в судействе в РПЛ в текущем сезоне вызывает много вопросов. Последний тур не стал исключением, когда пришлось обсуждать судейство с руководителями клубов по итогам матчей, а иногда и по ходу, - приводит слова Алаева «Чемпионат».

На момент публикации этого материала официальных сведений о том, принята или нет отставка Андреева, не поступало. Характерно, что наделавшее шума заявление гендира самарского клуба опубликовано только в популярном телеграм-канале и перепечатано другими пабликами и СМИ. На официальных клубных ресурсах оно не появлялось, пресс-служба «Крыльев» пока воздерживается от комментариев. Есть основания полагать, что решающее слово здесь может оказаться за советом директоров клуба и руководством региона.