Убить, переписать или любить? Как в Приволжье решают проблему бродячих собак и почему до успеха далеко

Можно ли решить вопрос бездомных собак? Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расстрелять нельзя спасти

Смерть мальчика в Оренбурге после нападения стаи бродячих собак вызвала широкий резонанс. Жители обвинили в случившемся местные власти, те парировали: а что мы поделаем, если закон гласит - ловите и выпускайте? Оказалось, что в этом районе давно жаловались на бродячих животных, были и пострадавшие, которые, к счастью, отделались испугом.

После ЧП следственный комитет Оренбургской области завел уголовное дело, задержали и подозреваемого - начальника УЖКХ администрации Анатолия Байкарова. Его отправили под домашний арест до 16 июня. Но причину проблемы широкая общественность увидела даже не в недоработках властей, а в проблемах существующего закона об обращении с животными. Сейчас собак нельзя умерщвлять - после отлова их должны стерилизовать и выпустить обратно на улицу. Или же держать в приюте - это касается самых агрессивных особей.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин предложил ввести «бережную эвтаназию».

- Если хозяина у собаки нет, она должна быть умерщвлена, - отметил он.

С таким предложением обратились в Госдуму и Совет Федерации депутаты Заксобрания Оренбуржья. Они предлагают умерщвлять животных, если они проявляют немотивированную агрессию, если необходимо прекратить их физические страдания или же если в течение 30 дней после поступления в приют для животного не найдется новый хозяин.

Виноваты сами?

Впрочем, есть и другое мнение. Депутат Госдумы Владимир Бурматов, один из авторов закона о бережном обращении с животными, уверен, что власти Оренбурга покрывают свою халатность.

- Есть закон, предписывающий пожизненное содержание животного в приюте. И тут надо смотреть, почему этого не было сделано. В регионе до сих пор не построен ни один муниципальный приют. Обращения граждан игнорировались. Мои слова подтверждаются предписанием прокуратуры, которая еще два года назад обнаружила саботаж законодательства в части регулирования численности безнадзорных животных на улицах города, - отметил он.

Зоозащитники в свою очередь критикуют инициативу оренбургских властей.

- Ситуация, которая сейчас сложилась, - это результат не только неправильной, внедренной и неработающей системы «отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск обратно» (ОСВВ), но и результат человеческих поступков, которые создают 50% всей беды, - говорит директор зооприюта и ветклиники «ФлагманВет» Инна Тарасенко.

Ее организация в Самаре взялась за выполнение нового закона об отлове, при поддержке губернатора Дмитрия Азарова в регионе организован первый муниципальный приют. Она подчеркивает: проблему во многом создают сами люди.

- Есть те, кто не стерилизует своих питомцев и относит щенков в лес, кто бросает их на дачах и при переездах, выбрасывает на улицу питомцев умерших родственников. Сейчас чипирование не дает результата по одной простой причине: все данные о чипах должны храниться в базе, а база - платная. Ее надо постоянно оплачивать, либо создавать собственную, где будут храниться все данные о животных, и постоянно ее обновлять. Нужен единый центр, который будет координировать эту работу, - отлов, пристрой, работу ветклиники и приюта, чипизацию, выпуск под ответственность активистов, - отмечает она.

К сожалению, проблема бродячих собак не единична. Случаи нападения на людей фиксируются во всех регионах. В феврале в Самаре стая собак также напала на ребенка. Жаловались на бездомных животных в Ульяновске. Недавно ЧП случилось и в Уфе - здесь собаки покусали женщину с дочкой. В Перми также жертвой нападения стала девочка-школьница.

Есть хороший опыт

Проблема, безусловно, стоит остро. Вот только ее решение, считают эксперты, не должно быть однобоким. Зоозащитники подчеркивают: закон об эвтаназии не даст нужного эффекта, если взамен убитым животным на улице будут появляться новые. А вот позитивные примеры применения тех правил, которые легли в основу закона о животных, есть. Например, в Нижнем Новгороде эта практика действует уже давно. И в последние годы нападения бродячих собак на людей ничтожно мало, смертельные случаи зафиксированы только после нападения имеющих хозяев собак. Кроме того, постоянная работа приводит к тому, что ловить на улицах становится некого: все собаки стерилизованы, не размножаются.

- В Нижнем Новгороде уже который год подряд отлавливают всего 400 собак. В Санкт-Петербурге этот показатель равен примерно 1850. А в Астрахани или Оренбурге в годовых отчетах говорится о 20 тысячах собак на отлов. Это же еще огромные деньги из бюджета, а ситуация не меняется. Цифры и статистика говорят за себя, - подчеркивает руководитель фонда защиты животных «Сострадание НН» и «Зоозащита НН» Владимир Гройсман.

Вот только готовы ли регионы взяться за работу так же серьезно? Где найти деньги на приюты. И самое главное - можно ли сделать так, чтобы животные не оказывались на улице? Помогут ли штрафы? Вопросов для обсуждения еще немало

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Казани за собаками будет следить искусственный интеллект

В Татарстане местные власти собираются внедрить масштабную систему чипирования и наблюдения за бродячими собаками. Замглавы минцифры республики Рустам Хидиятуллин отметил, что система сможет определять, находится ли собака с человеком или нет, а потом будет передавать данные в организации, которые занимаются отловом бродячих животных. Кроме того, данные будут передаваться муниципалитету о том, насколько эффективна эта программа.

В документации указано, что за 11 миллионов рублей нужно усовершенствовать информационную систему анализа видеопотока, который направляется с камер, установленных по проектам «Безопасный город» и «Безопасный двор». Победителю тендера предстоит создать веб-сервис по отслеживанию бездомных собак и Telegram-бот для формирования заявок на их отлов.