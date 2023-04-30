От начальника юротдела до врио министра: молодая чиновница будет временно возглавлять самарский Минстрой

На должность арестованного Николая Плаксина утвердили его молодую заместительницу

В Самаре в конце апреля 2023 года суд арестовал на два месяца министра строительства области Николая Плаксина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий. На его место временно исполняющим обязанности назначили заместителя министра строительства Анну Урусову.

36-летняя Анна Урусова, по данным сайта областного правительства, занимает пост заместителя министра строительства Самарской области. После грандиозного скандала с введением в эксплуатацию двух недостроенных Домов культуры и ареста действующего министра, Анну Владимировну назначили временно исполняющим обязанности главы Минстроя. Это «КП-Самара» подтвердили источники в правительстве.

Работала в ГК «Древо»

Пост заместителя Анна Урусова заняла в январе 2019 года. Известно, что с 2015 по 2018 год женщина была заместителем руководителя – начальником юридического отдела ГК «Древо». Замминистра была назначена еще при бывшем главе областного министерства Евгении Чудаеве.

Напомним, Евгений Чудаев возглавлял министерство строительства Самарской области с декабря 2018 года. Его работа вызвала вопросы у прокуратуры. Известно, что экс-чиновника подозревали в коррупции. Его проверяли на предмет конфликта интересов. Весной 2021-го Евгений Чудаев покинул свой пост. Сообщалось, что его кандидатуру не согласовали в федеральном ведомстве. Причина — снижение темпов ввода жилья и проблема с обманутыми дольщиками, которая так и не была решена.

Министра строительства арестовали на 2 месяца

Что касается министра строительства Николая Плаксина, сейчас он находится в СИЗО, ведется следствие. Суд избрал ему меру пресечения 27 апреля, в день его рождения. Адвокаты просили смягчить арест, но судья встал на сторону обвинения. Прокуратура считает, что Николай Плаксин, а также глава ГИСН Владимир Захарин, который также проходит по данному уголовному делу в качестве обвиняемого, скрыли нарушения, которые были выявлены при проверке Домов Культуры в поселке Глушицкий Большечерниговского района и в селе Тимашево Кинель-Черкасского района. Впоследствии это решение чиновников спровоцировало срыв реализации национального проекта.

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