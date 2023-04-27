Николая Плаксина арестовали в зале суда

27 апреля Октябрьский районный суд Самары рассмотрел ходатайство ГСУ ГУМВД об аресте министра строительства региона Николая Плаксина. Высокопоставленного чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. «КП-Самара» выяснила подробности громкого задержания.

Приказал ввести в эксплуатацию недостроенные ДК

25 апреля в здание Минстроя Самарской области нагрянули полицейские. Правоохранители направились прямиком в кабинет самарского министра Николая Плаксина, где ему и предъявили обвинение по части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение полномочий». В порядке статьи 91 УПК РФ чиновника задержали на рабочем месте и отправили в изолятор.

- Плаксин подозревается в том, что незаконно приказал подчиненным выдать разрешения на ввод в эксплуатацию 2 ДК в поселке Глушицкий Большечерниговского района и досугового центра в селе Тимашево Кинель-Черкасского района, построенных по нацпроекту «Культура», которые не соответствовали требованиям проектной документации, - рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Второй соучастник попал в больницу

На следующий день стало известно, что второй обвиняемый по этому делу – глава ГИСН Самарской области Владимир Захарин был госпитализирован в больницу в отделение кардиологии. Это произошло незадолго до того, как был задержан Плаксин. Следствие полагает, что оба чиновника скрыли нарушения, которые были выявлены при проверке сельских Домов Культуры, что впоследствии спровоцировало срыв реализации нацпроекта.

Отказался говорить

Николай Плаксин 48 часов находился в изоляторе временного содержания. От дачи показаний и сотрудничества со следствием министр отказался.

В пресс-службе Правительства Самарской области прокомментировали информацию о задержании министра строительства Николая Плаксина:

- Всегда строим свою работу на принципах соблюдения закона. Правительством региона безусловно будет оказано полное содействие следствию. Рассчитываем, что уполномоченные органы взвешенно и, по справедливости, разберутся в ситуации, - сообщили представители региональной власти.

Самарский депутат Александр Хинштейн сообщил, что следователи подали в суд ходатайство об аресте министра строительства Самарской области.Сегодня, 27 апреля, Николай Плаксин отмечает свое 53-летие. По иронии судьбы, именно сегодня ему избрали меру пресечения в виде ареста. Ближайшие два месяца, до конца июня, он проведет за решеткой.

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