«Он просто хайпит на этом»: в Самаре начали судить пьяного дебошира, который без штанов прыгал на крыше такси

Пьяный дебошир считает, что его оклеветали Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Да он просто хайпит на этой истории! И вы хайпите на просмотрах, а по факту ничего такого и не было, - сказал подсудимый Денис В. журналисту «КП-Самара» перед входом в зал судебных заседаний.

История пьяного дебоша на крыше такси в Самаре действительно вызвала общественный резонанс. Причем поначалу полиция даже не усмотрела в действиях ординатора второго года самарского вуза «Реавиз» никаких нарушений. Однако владелец автомобиля такси Алексей Морозов настаивал – в действиях пьяного пассажира его машины четко просматривалось умышленное повреждение его собственности. Спустя почти год Алексею удалось усадить дебошира на скамью подсудимых.

Пьяный студент снял штаны и залез на машину такси

История эта произошла еще в начале июля 2022 года. Активист Народного фронта, дорожный эксперт Алексей Морозов вечером подрабатывал на своем автомобиле «Киа» в такси. Поздно ночью пришел заказ – забрать людей от бара ««Sky bar» до отеля «Лотте». Везти нужно было нетрезвую компанию молодых людей – Дениса В., его подругу Алину и также с ним был его брат.

- По пути компания вела себя очень шумно. Когда они вышли возле отеля, я увидел, что заднее сидение моего автомобиля испачкано – кому-то стало плохо. Я подозвал девушку, потому что из всех она вела себя более адекватно, и начал осуждать с ней вопрос химчистки салона. Ее кавалер Денис был сильно пьян и начал на меня "наезжать", залез на крышу автомобиля, причем снял и штаны, и трусы. Устроил на машине просто какую-то вакханалию, - рассказывает «Комсомолке» водитель такси Алексей.

В ситуацию сначала вмешался брат неадекватного молодого человека, а после уже охранник. Завязалась даже потасовка, но, к счастью, до серьезной драки дело не дошло. Спустя несколько минут Денис сам сполз с крыши машины.

- Девушка пообещала перевести деньги на химчистку утром, но на связь больше ни разу не вышла, - говорит Алексей Морозов.

Дело возбудили после прокурорской проверки

Пострадавший от пьяной вакханалии таксист подал заявление в полицию, но поначалу сотрудники органов внутренних дел не увидели в действиях Дениса состава преступления. Алексей подал заявление в прокуратуру, причем рассматривали этот вопрос сразу в трех ведомствах – городской, областной и районной прокуратуре. Дело было направлено на дополнительную проверку.

- По итогам расследования в отделе полиции по Ленинскому району Самары возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», - сообщили нам в ГУ МВД по Самарской области.

Почти через год начался суд

Алексей Морозов хотел, чтобы наказание понесли все участники конфликта – Алина и брат Дениса, но на скамью подсудимых попал только сам дебошир.

17 мая 2023 года в Мировом суде Ленинского районного суда Самары начали рассматривать уголовное дело. Журналист «КП-Самара» была на первом заседании и узнала подробности.

25-летний Денис В. - уроженец Сургута, там и проживает по настоящее время. Молодой человек учится в Самаре, но приезжает сюда из родного города. Денис не женат, у него нет детей, страдает гастритом и никогда ранее не был судим. На заседании парень практически ничего не говорил, его интересы представлял адвокат.

Заседание перенесли, даже толком не начав

Во время обсуждения ходатайств представитель пострадавшего передал судье исковое заявление на возмещение морального и материального ущерба. Однако адвокат обвиняемого нашел в документах некоторые несоответствия.

- Не хватает оригиналов документов из списка приложений, - сказал защитник.

Представитель Морозова попыталась оправдаться, мол, оставила оригинал в принтере, но обязуется к следующему заседанию предоставить все необходимые документы. Суд не возражал, но тогда адвокат заявил, что ему нужно время, чтобы изучить гражданский иск. Прокурор согласился отложить заседание, пострадавший оставил решение на усмотрение суда, а судья постановила отложить рассмотрение уголовного дела до июня, чтобы у всех было время подготовиться. В итоге на первом заседании даже не успели исследовать материалы дела.

"Все услышите в суде"

По окончанию недолгого заседания, журналист «Комсомольской правды» попыталась выйти на контакт с обвиняемой стороной. Адвокат сразу же отказался комментировать это дело, ссылаясь на то, что будет говорить только в правовом поле. Сам же обвиняемый Денис В. был немного разговорчивее своего представителя.

- Вот на суде все и услышите, как что было. Пострадавший Морозов просто хайпит на этой теме, подписчиков набивает. А все, что он говорит, в том числе СМИ – это клевета, - сказал Денис.

Мы предложили Денису рассказать свою версию инцидента с такси, но тот категорически отказался.

Редакция «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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