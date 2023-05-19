«Право граждан выше интересов застройщиков»: самарский облсуд подтвердил запрет строить высотки на 5-й просеке

ГК "Берег" запретили строить высотки на 5-й просеке Фото: Ольга НОВИКОВА

Вот уже несколько лет жители 5-й просеки в Самаре ведут войну с застройщиком ГК «Берег», которому чиновники разрешили строить новые многоэтажки по соседству. Самарцы были против расширения численности населения в малогабаритном районе, так как поликлиника и детские сады со школами переполнены. В декабре прошлого года суд первой инстанции запретил застройщику возводить жилые дома, но бизнесмены не согласились с этим и подали апелляцию в Самарский областной суд. 19 мая 2023 года состоялось заключительное заседание, где суд снова встал на сторону граждан и запретил ГК «Берег» строить высотки.

Напомним, в 2020 году собственником участка стала ГК «Берег». Сначала компания собиралась возвести три 24-этажных высотки, однако местные жители выступили категорически против. Застройщик предложил ограничиться четырьмя восьмиэтажками и даже пообещав пристроить небольшой детсад на 600 кв. метров, а также благоустроить набережную озера Леснуха. Однако люди продолжали настаивать: им нужна поликлиника и нормальные большие детские сады.

Прокуратура встала на сторону самарцев и вышла в суд с заявлением, что выданное ГК «Берег» разрешение на строительство было выдано незаконно. В качестве доводов отметили, что в выданном разрешении была нарушена обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения. Активные жители присутствовали на каждом заседании и подтверждали, что мест в садах действительно не хватает, а в поликлинике огромные очереди. Застройщик настаивал, что этот вопрос может быть решен и обещал построить небольшой детский садик, но такой вариант местных жителей не устроил.

- Суд удовлетворил исковое заявление и признал выдачу разрешения на строительство незаконным. Стороны вправе обжаловать приговор в течение 10 дней с момента вступления его в законную силу, - завершила судебное заседание районный судья.

И ГК «Берег» решили обжаловать это решение в областном суде. Причем вместе с застройщиком с решением первой инстанции не согласились также в Министерстве строительства и министерстве здравоохранения. Журналисту «КП-Самара» стали известны подробности, как проходили заседания в облсуде.

Первые несколько заседаний по рассмотрению апелляции переносились за отсутствием необходимой документации. Когда речь зашла, помимо нехватки детских садов и поликлиник, о том, что застройщик хочет застроить береговую линию озера Леснуха, судья заострил на этом особое внимание.

- На предпоследнем заседании судья попросила предоставить документы, что планируемая под застройку территория действительно находится в охранной зоне. Сегодня все недостающие документы ей предоставили, - рассказала нам жительница 5-й просеки Наталья, которая присутствовала на заседании.

По словам самарчанки, последнее заседание по рассмотрению апелляционной жалобы было очень волнительным. Несмотря на то, что в исковом заявлении от прокуратуры не было даже обозначено про береговую линию, а параллельно сейчас этот вопрос рассматривается в районном суде, судья апелляционной инстанции решила более тщательно проверить все документы по этому вопросу.

- Обсуждение было долгим и нервным. Наш юрист достаточно четко сформулировала, что мы отошли от изначального искового заявления, где остро стоял вопрос о нехватке мест в детских садах и чрезмерной нагрузке на единственную в районе поликлинику. Судья удалилась в совещательную комнату, а после вышла и объявила радостные для нас новости – суд оставил решение первой инстанции в силе. «Берегу» запретили строить высотки на 5-й просеке, - радостно сообщила нам Наталья.

Пойдет ли застройщик дальше и будет обжаловать уже апелляционное решение в вышестоящем суде - пока неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Мы победили!»: жители Самары отстояли в суде Пятую просеку, где собирались построить новый жилой комплекс

В Самаре суд запретил ГК «Берег» строить многоквартирный дом на 5-ой просеке в декабре 2022 года (подробности)