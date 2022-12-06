«Мы победили!»: жители Самары отстояли в суде Пятую просеку, где собирались построить новый жилой комплекс

Застройщику запретили строить новые высотки на Пятой просеке
Фото: Ольга НОВИКОВА
Жители Пятой просеки в Самаре уже не первый год ведут войну с застройщиком ГК «Берег», который получил разрешение на строительство нового жилого комплекса по соседству. Самарцы были против новых многоквартирных домов, так как в их районе не хватает детских садов и поликлиник, а те, которые уже есть, не справляются с нагрузкой. Жителей поддержала прокуратура, которая вышла в суд с исковым заявлением против застройщика. 5 декабря 2022 года состоялось заключительное заседание, где судья Ленинского района встал на сторону самарцев в лице прокуратуры и запретил «Берегу» строить многоэтажки.
Журналист «КП-Самара» поговорил с жителями Пятой просеки, которые присутствовали на оглашении судебного решения. Самарцев переполняли эмоции, они добились того, к чему так долго шли.
- Мы победили! Мы выиграли суд, – эмоционально поделилась своей радостью жительница Пятой просеки Наталья.
Напомним, в 2020 году собственником участка стали ГК «Берег». Сначала компания собиралась возвести три 24-этажных высотки, однако местные жители категорически выступили против. Застройщик умерил аппетиты, предложив ограничиться четырьмя восьмиэтажками и даже пообещав пристроить небольшой детсад на 600 кв. метров, а также благоустроить набережную озера Леснуха. Однако люди продолжали настаивать: им нужна поликлиника и нормальные большие детские сады.
Прокуратура вышла в суд с заявлением, что выданное ГК «Берег» разрешение на строительство было выдано незаконно. Истец в качестве доводов отметил, что в выданном разрешении была нарушена обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения.
На протяжении всего времени, пока в суде рассматривали данное дело, активные жители присутствовало на каждом заседании и подтверждали, что мест в садах действительно не хватает, а в поликлинике огромные очереди. Однако застройщик настаивал, что этот вопрос может быть решен и обещал построить небольшой детский садик, но такой «подарок» не устроил самарцев.
На одном из последних заседаний выяснилось, что участок, на котором планировалось построить ЖК «Радужный» частично находится в природоохранной зоне. Границы прибрежной и береговой полосы озера Леснуха находятся в распоряжении Министерства лесного хозяйства. Этот факт судья не мог обойти стороной и принял к сведению во время оглашения решения. После полутора часов чтения шести томов материалов дела судья приступила к оглашению решения.
- Суд удовлетворил исковое заявление и признал выдачу разрешения на строительство незаконным. Стороны вправе обжаловать приговор в течение 10 дней с момента вступления его в законную силу, - завершила судебное заседание районный судья.
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