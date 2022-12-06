«Мы победили!»: жители Самары отстояли в суде Пятую просеку, где собирались построить новый жилой комплекс

Застройщику запретили строить новые высотки на Пятой просеке Фото: Ольга НОВИКОВА

Жители Пятой просеки в Самаре уже не первый год ведут войну с застройщиком ГК «Берег», который получил разрешение на строительство нового жилого комплекса по соседству. Самарцы были против новых многоквартирных домов, так как в их районе не хватает детских садов и поликлиник, а те, которые уже есть, не справляются с нагрузкой. Жителей поддержала прокуратура, которая вышла в суд с исковым заявлением против застройщика. 5 декабря 2022 года состоялось заключительное заседание, где судья Ленинского района встал на сторону самарцев в лице прокуратуры и запретил «Берегу» строить многоэтажки.

«Мы выиграли суд!»

Журналист «КП-Самара» поговорил с жителями Пятой просеки, которые присутствовали на оглашении судебного решения. Самарцев переполняли эмоции, они добились того, к чему так долго шли.

- Мы победили! Мы выиграли суд, – эмоционально поделилась своей радостью жительница Пятой просеки Наталья.

Напомним, в 2020 году собственником участка стали ГК «Берег». Сначала компания собиралась возвести три 24-этажных высотки, однако местные жители категорически выступили против. Застройщик умерил аппетиты, предложив ограничиться четырьмя восьмиэтажками и даже пообещав пристроить небольшой детсад на 600 кв. метров, а также благоустроить набережную озера Леснуха. Однако люди продолжали настаивать: им нужна поликлиника и нормальные большие детские сады.

Обещания построить детский сад не помогли

Прокуратура вышла в суд с заявлением, что выданное ГК «Берег» разрешение на строительство было выдано незаконно. Истец в качестве доводов отметил, что в выданном разрешении была нарушена обеспеченность населения дошкольными образовательными учреждениями и учреждениями здравоохранения.

На протяжении всего времени, пока в суде рассматривали данное дело, активные жители присутствовало на каждом заседании и подтверждали, что мест в садах действительно не хватает, а в поликлинике огромные очереди. Однако застройщик настаивал, что этот вопрос может быть решен и обещал построить небольшой детский садик, но такой «подарок» не устроил самарцев.

Суд встал на сторону жильцов

На одном из последних заседаний выяснилось, что участок, на котором планировалось построить ЖК «Радужный» частично находится в природоохранной зоне. Границы прибрежной и береговой полосы озера Леснуха находятся в распоряжении Министерства лесного хозяйства. Этот факт судья не мог обойти стороной и принял к сведению во время оглашения решения. После полутора часов чтения шести томов материалов дела судья приступила к оглашению решения.

- Суд удовлетворил исковое заявление и признал выдачу разрешения на строительство незаконным. Стороны вправе обжаловать приговор в течение 10 дней с момента вступления его в законную силу, - завершила судебное заседание районный судья.

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