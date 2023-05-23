Присесть за парту на улице: в Самаре решают, где разместить памятник учительнице

Возле уникального Дома просвещенцев достаточно места для установки скульптурной композиции. Фото: Борис Коценко

В Самаре в 2023 году может появиться еще одна городская скульптура. Речь о памятнике педагогу. Пока точно никто не знает, как он будет выглядеть, но предполагается, что скульптура будет «интерактивной». Изваяние будет включать в себя не только фигуру педагога, но и школьную парту, за которую экскурсанты смогут присесть, чтобы сделать фото на память.

Подобный артефакт наверняка повысит туристическую привлекательность Самары. Если грамотно разместить локацию. Но пока именно в этой части возникают вопросы.

«Спальный» район или исторический центр?

Обеспокоенность ситуацией высказал руководитель Самарского городского родительского комитета Борис Коценко. По его сведениям, в департаменте образования Самары есть намерение установить скульптурную группу в «спальном» районе, на улице Стара-Загоры, возле пересечения с Ново-Вокзальной. Там располагается подведомственный депобру Центр развития образования.

Борис Коценко — собственно, автор идеи установки такого памятника, и идея эта появилась в рамках мероприятий по «спасению» исторического Дома просвещенцев на улице Галактионовской, 45.

Этот дом знаменит тем, что он был выстроен в 30-е годы силами самих учителей. В архитектурном отношении здание являет собой яркий образец позднего конструктивизма с элементами сталинского ампира.

В настоящее время в России известны только два таких сохранившихся Дома просвещенцев в Самаре и в Волгограде. Дом в Волгограде, построенный за два года до начала войны, чудом уцелел сначала в Сталинградской битве, а затем при реконструкции квартала. Самарский Дом просвещенцев, благополучно простояв почти 90 лет, едва не пал жертвой то ли дикой бюрократической ошибки, то ли чьих-то аппетитов на лакомый кусок земли в историческом центре города.

Внезапно оказалось, что дом утратил статус объекта культурного наследия и признан аварийным, то есть подлежащим сносу. Причем акт обследования дома делался явно наспех, где-то в кабинетах, и даже фотографии якобы плохого состояния здания оказались… скачанными из интернета.

Инициативная группа жильцов сумела через суд отстоять дом. А чтобы подчеркнуть его историческую ценность, и было предложено на здание повесить мемориальную доску, а рядом установить скульптурную композицию.

Идею в городской администрации одобрили, но место установки предложили свое.

Где проходят туристические тропы

Инициативная группа отправила обращения главе Самары Елене Лапушкиной и депутату Госдумы Александру Хинштейну.

- В Год педагога и наставника установка данного памятника у Дома просвещенцев более логична и исторически оправданна, - считают авторы заявления. - Во-первых, Дом просвещенцев находится в зоне главных туристических маршрутов и к яркому образцу постконструктивизма водят экскурсии. Кроме того, тут есть и достаточный отступ от тротуара, красной линии, и согласие жильцов. А на самом доме сохранились исторические экстерьеры с оригинальными элементами декора фасада, подобных которым нет на других зданиях города Самары. В 1930-40-е годы Дом просвещенцев был одним из центров культурного притяжения, местом встреч куйбышевской интеллигенции, а в годы Великой Отечественной войны жившие в доме учителя приняли на подселение к себе эвакуированных с разных мест СССР;

Член городской комиссию по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий Александр Завальный также считает, что расположение памятника в историческом центре города более уместно.

- Я не знаю, каким будет вердикт комиссии, но по моему личному мнению, конечно, памятник больше будет востребован в исторической части города, где проходят туристические маршруты. Совсем рядом с Домом просвещенцев, в нескольких десятках метров висит мемориальная доска в честь Марины Цветаевой, сюда уже проложены экскурсионные тропы, и будет логично встроить в эти маршруты еще один объект. Места для установки памятника и для того, чтоб уместить возле него группы туристов, там вполне достаточно, - сказал корреспонденту «КП-Самара» Александр Завальный.

Депутат Александр Хинштейн также согласился с аргументами инициативной группы.

- Направил обращение главе города. Поговорю с ней еще сам, - ответил парламентарий авторам обращения.

По информации из комиссии по увековечению, тема памятника педагогу будет обсуждаться на ближайшем заседании коллегиального органа.