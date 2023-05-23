Фронтмен группы "Звери" оскандалился перед концертом в Самаре. Фото: Дарья ЧИСТОПРУДОВА

Вечером 22 мая 2023 года группа «Звери» отыграла концерт в Тольятти, и участники группы поехали в Самару, где на следующий день должны выступать. Утомившись, музыканты решили немного отдохнуть в местном самарском баре, но алкоголь в крови повысил градус накаливания, и лидер таганрогского вокально-инструментального ансамбля буквально «озверел» и устроил дебош с дракой. Очевидцы рассказали журналисту "КП-Самара", почему Рома «Зверь» подрался с посетителями бара в Самаре 22 мая 2023

Опубликовали компрометирующее видео в соцсетях

В социальных сетях появились видео, на котором Роман Билык кидается на парня, раскидывает стулья и громко матерится. Все это действие происходит в одном из популярных баров в Самаре «8 бит» на улице Молодогвардейской. По словам авторов компрометирующего видеоролика, сначала группа отдыхала в баре «Рюмочная Бори», а после изрядно выпившая компания направилась в другой бар через дорогу.

Гулять компания музыкантов начала в "Боре" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- У нас часто в заведении бывают известные личности, мы не акцентируем на них внимание – люди приходят отдыхать. Музыканты группы «Звери» были у нас в тот вечер, все было тихо и спокойно. Во сколько они покинули наш бар, я не могу сказать точно, - рассказал "КП-Самара" директор бара «Рюмочная Бори» Антон Синцов.

Рома Зверь побуянил в самарском баре "8 бит" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«У артиста есть частная жизнь и моменты, когда он не готов фотографироваться»

То, что произошло в баре «8 бит» до драки, к сожалению, на видео не попало. «Комсомолке» удалось получить комментарий от пресс-секретаря группы «Звери», который рассказал, что стало причиной, по которой Рома Зверь «озверел».

- Роман вместе с частью своей команды отдыхал в одном из баров Самары после заплыва на лодках по Волге. Компания гостей заведения настойчиво обращались к Роману за совместными фотографиями и требовали прочего внимания к себе. В этом им было отказано в вежливой форме несколько раз. В ответ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на это видео. Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме. Всех ждем сегодня на концерте группы «Звери» в Самаре! Всех, кроме невоспитанных ночных оппонентов из бара. Хотим напомнить, что у любого артиста есть частная жизнь и моменты, когда он не готов фотографироваться, а хочет провести время со своими друзьями, - дал комментарий пиарщик группы Максим Гну.

Дело дошло до драки, вызвали ГБР

Журналист «КП-Самара» поговорил также с очевидцем – бар-менеджером «8 бит» Андреем Вертянкиным, который присутствовал во время скандала в баре.

- Компания группы «Звери» пришли к нам в бар уже после 12 подпившие. Сначала все было мирно, но потом солист группы и один из гостей начали громко ругаться. Завязалась драка, Роман начал бросаться бокалами, стульями. Попал в телевизор. В 2 часа бар закрылся, и все гости переместились на улицу, где конфликт продолжился, - рассказывает нам Андрей.

Рок-звезда кидался стаканами и разбил монитор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам очевидца, на улице было суматошно. Андрей не уверен, но, ему показалось, что была драка. Однако кто кого ударил первым и какие повреждения получили оба участника конфликта неизвестно. Сотрудники питейного заведения вызвали ГБР, но те приехали уже поздно, когда конфликт был исчерпан и гости разъезжались на такси по домам.

Напомним, у музыкантов запланирован концерт в Самаре. Он должен пройти во Дворце спорта вечером 23 мая 2023 года.

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