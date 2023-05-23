Незадолго до дебоша в самарском баре лидер группы "Звери" выступил в Тольятти

Появилось видео драки Ромы Зверя в Самаре. Лидер известной рок-группы устроил дебош в одном из баров города. По словам очевидцев, он был пьян, кидался стульями и ругался матом.

Бросал семечки в посетителя бара

Все случилось в ночь с 22 на 23 мая 2023 года. Рома Зверь сначала посетил один бар, затем наведался в другой. К тому моменту он уже был сильно пьян. Артисту чем-то не понравился один из посетителей заведения, и он стал кидаться в него семечками. Вел себя агрессивно и вызывающе. Оппонент пытался с ним поговорить, но фронтмен рок-группы затеял потасовку.

Пришлось вызывать ГБР

Рома Зверь хватался за стулья, орал матом и предлагал посетителю бара продолжить «разговор» в другом месте. Музыканта удерживали несколько человек. Закончилось все тем, что его силой вывели на улицу и вызвали ГБР.

"Требовали внимания"

Представители группы уже сообщили, что причиной конфликта стало чересчур назойливое внимание посетителей бара, которые требовали от певца автографы и фото и мешали ему отдыхать.

А очевидцы конфликта рассказали подробности журналисту "КП-Самара"

Шумно «отдохнул» после концерта в Тольятти

Напомним, в минувшие выходные группа «Звери» выступила в Тольятти. Концерт прошел с большим размахом. Поклонники музыкантов остались в большом восторге от их выступления.

- Парни отработали отлично, Рома Зверь пел вживую, народа было очень много! В общем, круто провели время! – поделились тольяттинцы.

После этого концерта артисты отправились в Самару. Рома Зверь решил посетить местные бары и «выпустить пар». Однако «отдых» перед предстоящим выступлением во Дворце спорта обернулся скандалом. Концерт намечен на вечер 23 мая 2023 года. По предварительным данным, отменять его пока не собираются.

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