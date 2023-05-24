Кидается на детей и пожилых: в Самаре свора собак нападает на прохожих

Жители микрорайона в Самаре боятся собак и воюют с зоозащитниками Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Тема нападения бродячих собак на прохожих в Самаре уже давно не новая. Новостные порталы пестрят сообщениями об очередных нападениях на людей. В редакцию «КП-Самара» обратились жители микрорайона Шведская слобода, которые уже полгода не могут спокойно выходить из дома, а дети уже давно не играют на детских площадках, так как территорию оккупировала свора беспризорных псов. Соседи разделились на два враждующих лагеря – тех, кто против нахождения в микрорайоне собак, и тех, кто сердобольно подкармливает животных, покупая им сосиски и свежее мясо. Журналист «КП-Самара» разобралась в непростой ситуации.

За 10 лет такое впервые

Максим Л. с семьей живет в Шведской слободе уже 10 лет, но никогда раньше таких серьезных проблем с бродячими собаками там не было. Мужчина рассказал, что сейчас у него во дворе живет стая, около 5 собак, но они все с чипами на ушах. Однако этот факт не останавливает псов, и они агрессивно реагируют на проходящих мимо местных жителей.

- Когда мы только сюда переехали, еще строилась вторая очередь микрорайона. Строители, как это обычно бывает, завели сторожевую собаку. Животное со щенками никогда не бросалась на людей, а после собаки и вовсе пропали. Говорят, их отравили, - рассказывает журналисту Максим.

В течение десяти лет собаки в «Слободе» то появлялись, то исчезали, но никогда не было такого, что на кого-то нападали. Несколько лет назад в микрорайон приехала зоозащитница, она сняла квартиру по соседству с Максимом. Сердобольная девушка начала подкармливать бездомных собак и через время их стало около 10.

- Эти собаки тоже были не агрессивные, но было все же неприятно, что они бродят по детским площадкам. Однажды эта зоозащитница привезла на площадку огромную будку, мол, теперь здесь будут жить собачки. Это была последняя капля и мы коллективно обратились в администрацию Красноглинского района. К счастью, нас услышали и незаконный самострой вывезли. Когда любительница собак съехала, то и собаки пропали – кормить-то их теперь было некому, - говорит самарец.

Сами жители кормят бродячих псов

Некоторое время в микрорайоне было спокойно, но этой зимой вновь появились собаки. Максим признался, что был крайне удивлен, что некоторые жители микрорайона вдруг стали активно кормить бродячих псов. И это не просто выкинуть объедки со стола, а целенаправленное кормление – сосиски, мясо, корм. Собаки начали чувствовать себя хозяевами территории, с этого момента, уверяет мужчина, начались проблемы.

- По всем канонам кинологии собаки заняли территорию и начали ее охранять от самих же жителей. За эти полгода известны три случая, когда собаки причинили людям травмы. Пострадала пожилая женщина, молодая девушка и девочка-подросток. На ребенка напали буквально на прошлой неделе, сейчас родители возят ее в больницу на уколы, а сама она не ходит в школу, потому что хромает и вообще боится выходить на улицу из-за собак, - рассказывает нам Максим Л.

На ребенка напала стая псов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Если бы не женщина рядом, ребенка бы загрызли

Мама девочки-подростка Юлия рассказала «Комсомолке», как произошло нападение на ее старшую дочь. 16 мая днем 14-летняя школьница возвращалась домой. Девочка почти дошла до своего подъезда, когда на нее накинулась стая бродячих псов. Если бы не стоящая рядом женщина, ребенка бы загрызли.

- Моя дочь сильно перепугалась, это было первое нападение собак в ее жизни. Свора бросилась на нее, и одна собака схватила за ногу. Рядом стояла женщина со своей собакой в наморднике, я знаю, что она подкармливает бродячих псов. Эта женщина дала команду разъяренным псам, и они отступили. Дочь пришла домой вся в слезах, мы минут 15 не могли ее успокоить, - рассказывает журналисту Юлия.

Сквозь рыдания девочка рассказала родителям, что произошло. На брюках не было дыр, но, когда подросток сняла их, родители ахнули.

- У дочери был огромная гематома во все бедро. Я позвонила в полицию, но там мне не помогли, отправили в департамент ГХиЭ. В скорой нам посоветовали обработать рану – промыть хозяйственным мылом, чтобы смыть слюну собаки и залить перекисью, после этого мы поехали в больницу Середавина, где дочку сделали первый укол от бешенства, - говорит мама пострадавшей.

Родители пострадавшей пишут жалобы во все инстанции

Покусанной девочке на сегодняшний день сделали уже три укола, осталось еще три. На днях подростка обсыпало сыпью, родители встревожились. В больнице врач сказал, что сыпь – это реакция на препарат от бешенства. Теперь помимо уколов ребенок вынужден принимать антигистаминные препараты.

- Я не оставлю это просто так. Дочь хромает, не может ходить в школу из-за сыпи. Я уже написала заявление, дозвонилась до администрации. Я уверена, что собаки у нас в микрорайоне появились благодаря тем, кто их кормит. Я буду бороться за то, чтобы всех животных, которые даже чипированные, но все же охраняют свою территорию, убрали от наших домов. У меня есть еще младший трехлетний ребенок, мы боимся выходить гулять на детскую площадку – мало ли что в голове у этих собак, - встревожена самарчанка.

Так ссадина выглядит спустя неделю Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Были еще случаи, когда обходилось без серьезных травм – у кого-то порвали сумку, у кого-то разодрали одежду. Самарцы не могут вывести на прогулку своих домашних питомцев, потому что стая сразу начинает вести себя агрессивно и кидаться. Активисты устали писать в отлов и стали направлять свои обращения в администрацию и полицию.

- Эти собаки уже стерилизованы. Служба отлова «Добрые люди» их забирают на пару дней, но по ОСВВ снова привозят к нам в микрорайон. Представители отлова прямым текстом рекомендуют нам «научиться жить с собаками», хотя по закону обязаны отлавливать и содержать агрессивных животных, - уверен активист.

Жители Шведской слободы написали коллективное обращение в администрацию Красноглинского района с просьбой разобраться в ситуации с отловом и обезопасить жителей от нападения бездомной своры. Но, как оказалось, администрация Красноглинского района не всегда может найти собак на своей территории, так как стая обитает также на территории лесопосадки в Волжском районе.

- Мы живем на границе с лесом. Как я понимаю, там у них есть оборудованное место обитания. Я видел, как одна женщина с пакетами костей и корма шла в сторону лесопосадки. Но когда мы обратились в администрацию Волжского района, то нас попросили назвать точные координаты местонахождения собак. Это сделать, конечно, невозможно, ведь стая подвижна, они не будут сидеть и ждать, пока их поймают, - говорит мужчина.

В минувшие выходные Максим не видел собак у себя во дворе. Как он предположил, из-за поднятого резонанса с письмом в администрацию, собак снова отловили. Однако их могут снова привезти обратно. Также есть информация, что свору кто-то отравил. По словам Максима, в общедомовом чате появились фотографии, на которых якобы мертвые собаки. Но эти фото сделаны в темноте и непонятно, что или кто на этих кадрах. Однако уже вечером во вторник, 23 мая, собаки вновь расположились на детской площадке.

«Жители предпочитают травить собак»

Редакция «КП-Самара» обратилась к представителям службы отлова ООО «Добрые люди» за официальным комментарием по поводу агрессивных собак в Шведской слободе. Руководитель организации Инна Тарасенко дала «КП-Самара» разъяснение по данной ситуации:

- Ситуация в микрорайоне Шведская Слобода типична: одни жители хотят, чтобы собаки жили во дворе, кормят, заботятся о них. Другие жители не хотят видеть собак около своих домов и опасаются за безопасность. В первую очередь, людям нужно договариваться между собой. Но, к сожалению, в микрорайоне иногда предпочитают решать вопросы другим способом - уже были случаи отравления животных. И в эти выходные ситуация повторилась. Две собаки погибли, еще две собаки находятся на лечении в нашем стационаре. Возможно, жертв и больше, - рассказывает Инна Тарасенко.

Нужно перенести место кормления подальше от домов

Руководитель службы отлова рекомендует перенести место кормления собак дальше от жилых домов. В таком случае животные перестали бы воспринимать двор как свою территорию, ведь именно охранным инстинктом может быть обусловлено такое поведение собак, как следование за прохожими или реакция при появлении людей на территории, которую животные считают своей.

- Назвать такое поведение немотивированной агрессией нельзя, а значит у службы отлова не было законных оснований для того, чтобы забрать этих животных. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» запрещает отлов животных, прошедших программу ОСВВ и имеющих несмываемые бирки. Собаки из Шведской слободы проходили по программе ОСВВ до апреля 2022 года, то есть в период, когда исполнителями муниципального контракта были другие лица. До недавнего времени жалоб на поведение этих собак не поступало, - говорит директор.

В ООО «Добрые люди», работающее по контракту сегодня, обращения от жителей Шведской слободы начали поступать только в этом месяце. Организация согласилась отловить собак, в том числе для того, чтобы они не стали жертвами догхантеров, и пожизненно содержать их в приюте за собственный счет. По словам директора службы, содержание отловленных животных в приюте более 21 дня не финансируется из бюджета, отсутствует и инфраструктура для их содержания в достаточном объеме.

- Бригада отлова выезжала на территорию несколько раз, но поймать собак не удалось: местность сложная, животные убегают в лес, где их трудно найти. Тем не менее, «Добрые люди» были намерены продолжать попытки отлова этих собак. Но местные жители решили вопрос по-другому, - говорит Инна Тарасенко.

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