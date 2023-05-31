«Мы боимся за свою землю»: что происходит в поселке под Самарой, где хотели строить полигон для нефтешламов

Сейчас "Меркурий" убрал свою технику и собирает недостающие документы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Пермская компания ООО «Меркурий» купила в ипотеку участок земли недалеко от поселка Новосемейкино и собралась возвести там полигон для утилизации отходов бурения. Однако самарцам такая перспектива соседства пришлась не по душе. Местные жители активно возражают против инициативы бизнесменов из другого региона. Ранее «КП-Самара» рассказывала, что по итогам собрания пермякам запретили продолжать деятельность на самарской земле, пока они не предоставят лицензию. Журналист «Комсомольской правды» выяснила, что сейчас происходит в Новосемейкино и удалось ли местным жителям отстоять плодородную землю.

Собрались строить полигон для переработки нефтеотходов

Напомним, ООО «Меркурий» выкупил в ипотеку большой участок земли в непосредственной близости к поселку Новосемейкино: до границы Новосемейкино 410 метров, до жилой пятиэтажки – 1070 метров, до поселка Звездный – 1000 метров. Пермская компания запланировала привозить на данный участок грунты, почвы и пески, загрязненные нефтью и нефтепродуктами, нефтесодержащие шламы, буровой шлам и раствор, и иные отходы сферы добычи нефти и газа. Из них будут получать строительный материал. Для этого исходное сырье (например, буровой шлам) самосвалы выгружают на подготовленную карту, в него добавляют компоненты смеси по утвержденному рецепту и перемешивают экскаватором. Потом готовая смесь бульдозером отгружается обратно в самосвалы.

На купленном участке есть залежи полезных ископаемых Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Выиграли время

Жители Новосемейкино уверены, что такое производство негативно скажется на экологической ситуации в поселке и его окрестностях. Жители забили тревогу и принялись активно писать обращения в администрацию, к депутатам и общественным защитникам. В конце апреля самарцам все же удалось выиграть время, а пермская компания временно перестала вести деятельность под Самарой.

- Сейчас «Меркурий» должен подготовить всю документацию, получить разрешения, лицензию. У нас есть немного времени, чтобы продумать, как нам можно отстоять свою землю, - рассказала журналисту "КП-Самара" член Общественного совета Новосемейкино Ольга Горшкова.

Будут подавать заявку на присвоение охранного статуса

Выяснилось, что пермяки купили участок земли рядом с лесом. По словам представителей «Меркурия» в настоящее время решается вопрос о рекультивации земель и 0,37 га, занятых лесом, будет передан обратно в распоряжение Минлесхоза. Однако пермская компания не знала, что на данном участке также существуют месторождения серы. Именно этот факт дал новосемейкинцам надежду, что рядом не будут строить полигон для нефтеотходов.

- Мы собираемся подавать заявку на присвоение территории с месторождениями серы статус памятника природы. Если у нас это получится, то на данной территории будет запрещено строить опасные производства, - говорит Ольга Горшкова.

На собрании обсудили множество острых вопросов Фото: Наталья АРТЯКОВА

В июне 2023 года Общественный совет Новосемейкино планирует провести собрание местных жителей и рассказать об этой идее. Самарцам объяснят все плюсы и минусы присвоение такого статуса землям. По словам Ольги Горшковой, они уже заручились поддержкой администрации, а также депутата Самарской губдумы, зампредседателя комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Дениса Волкова.

- После общего собрания мы начнем собирать документы и подписи, чтобы участку присвоили статус охранного объекта. Тогда «Меркурию» разрешат там только печь пироги или шить варежки, - говорит активистка.

Редакция «Комсомольской правды» обратилась за официальным комментарием к представителям ООО «Меркурий», но на момент публикации ответа не было. Мы опубликуем мнение пермской компании сразу же после получения от них официального письма.

Редакция «КП-Самара» следит за развитием событий.

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