«Надо упасть в нужный угол»: игроки и тренер «Крыльев Советов» о победе над «Спартаком»

"Крылья Советов" сохранили прописку в премьер-лиге. Фото: ПФК "Крылья Советов"

В заключительном, 30-м туре чемпионата России по футболу самарские «Крылья Советов» встречались дома с московским «Спартаком» и одержали победу со счетом 1:0. Этот результат позволил самарской команде сохранить прописку в премьер-лиге, избежав стыковых матчей. Рассказываем, что произошло после матча «Крылья Советов» - «Спартак».

Абаскаль: должны были вести 4:0

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль заявил, что его команда должна была вести со счетом 4:0 уже к 17-й минуте.

- Мы создали семь моментов, но не смогли поразить ворота соперника. Почему так происходит - нужно подумать, каждому необходимо проанализировать себя. Но в футболе так: кто забивает — тот и побеждает, - заявил наставник красно-белых.

Осинькин: информация о моем уходе — бред

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поблагодарил своих футболистов за то, что они, по его словам, «выгрызли» эти три очка.

- Мы смогли эмоционально и красиво закончить, победив очень сильную команду. Несмотря на давление, под которым мы были последние месяцы, остаться самими собой, не упрощать игру, играть в то, что мы умеем – это очень важно. Последние 15-20 минут сегодня были не такими позитивными в плане качества игры. Но это футбол, надо уметь играть по счету. Мы были обязаны победить перед своими болельщиками, - заявил Осинькин.

Наставник самарцев эмоционально отреагировал на слухи о его переходе в казанский «Рубин», появившиеся в СМИ и соцсетях накануне матча.

- Даже не спрашивайте меня про этот бред! В «Рубине» Рашид Рахимов одержал семь побед подряд — и я должен прийти на его место? Что тут можно комментировать? Такие вбросы накануне важных матчей — теперь часть нашей реальности. Завел ли команду дополнительно этот вброс? Знаете, мы как завелись после поражения в Воронеже, так и не «разводились», какой-то еще дополнительной мотивации не нужно было, - рассказал Игорь Осинькин.

Главный тренер «Крыльев» отметил удачную игру вратаря Евгения Фролова, отбившего пенальти от спартаковца Промеса.

- Когда мы переподписывали с ним контракт, кто-то задавал вопросы: зачем нам три вратаря? Вот затем! Два вратаря заболели, и если б не Фролов, мы бы оставались с мальчиком 2005 года рождения, играющим в молодежной лиге. Фролов все это время, оставаясь третьим вратарем, добросовестно тренировался, и ему Бог воздал за его труды, - сказал Осинькин.

Фролов: упал в нужный угол

Героем матча со «Спартаком» стал вратарь Евгений Фролов, отбивший пенальти от Квинси Промеса.

- Как отбить удар с пенальти? Упасть в нужный угол. Не могу сказать, что я что-то просчитывал или гадал, так получилось. Вообще сказка какая-то! И мы выиграли, и «Факел» проиграл в Питере, все так сложилось, как надо. Почти 20 тысяч болельщиков на трибунах — наслаждаюсь этой атмосферой, - признался Фролов после финального свистка.

В итоговой турнирной таблице сезона 2022/2023 «Крылья Советов» заняли 12-е место.