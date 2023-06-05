Задержан предприниматель из Самары, чей сидр убил восемь жителей Ульяновской области

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре задержали индивидуального предпринимателя, сидром которого отравились 14 жителей Ульяновской области. Его подозревают в производстве некачественной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по 73-му региону.

По данным следствия, предприниматель выпускал алкоголь в поселке Винтай Красноглинского района Самары. Свой товар он поставлял в магазины Самарской и Ульяновской областей. С 3 по 4 июня 2023 года несколько жителей Димитровграда отравились его сидром. Восемь человек спасти не удалось.

Правоохранители выяснили, что все потерпевшие употребляли напиток «Мистер Сидр», который они купили в магазинах «Территория пива» и «Биррхаус» в Димитровграде.

- Подозреваемый задержан. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз, - рассказали в СУ СК по Ульяновской области.

Как сообщил «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах случаи отравления этим сидром зафиксировали и в 63-м регионе. Погибли два человека. Власти губернии призывают жителей воздержаться от употребления смертельно опасного алкоголя.

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