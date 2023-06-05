Медики не исключают, что жертв отравы может быть больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волна отравлений сидром началась в Ульяновской области. Сначала речь шла о шести погибших, однако постепенно количество жертв некачественного алкоголя росло. Днем 5 июня 2023 года стало известно и о жертвах в 63 регионе. Рассказываем, что известно о массовом отравлении сидром в Самарской области: количество погибших и пострадавших.

Количество погибших и пострадавших в Самарской области

По состоянию на 5 июня 2023 года известно о двух жертвах суррогатного сидра в регионе. Это две женщины из Новокуйбышевска, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

- В ночь с 4 на 5 июня две женщины, проживающие в Новокуйбышевске, скончались от отравления неустановленным веществом. По версии следствия, накануне они употребляли сидр, приобретенный в магазине города, - рассказали следователи.

Алкоголь в магазин привезли с предприятия в поселке Винтай, что в Красноглинском районе Самары. Этот же сидр повинен и в смертях в Ульяновской области. Там количество пострадавших и погибших растет.

Есть информация о погибших в Удмуртии.

Полиция обходит магазины

Полицейские проводят масштабную проверку магазинов и мест, где складируют алкоголь. Ищут злополучный «Мистер Сидр», которым отравились люди в нескольких регионах.

На дорогах стоят патрули, сотрудники ГИБДД проверяют машины.

Кроме того, правоохранители выясняют все подробности изготовления ядовитого сидра. Учредителя предприятия, где производили «Мистер Сидр», задержали. Возбуждено уголовное дело об указании услуг, которые повлекли смерть двух или более лиц.

Жертв сидра может быть больше

Медики не исключают, что жертв отравы может быть больше.

– Скорость развития поражения организма может быть разной – она зависит как от количества выпитого яда, его концентрации, так и от общего состояния организма человека, - предупреждает главный внештатный специалист Самарской области Олег Фатенков в разговоре с корреспондентом «КП-Самара». - В любом случае при появлении первых же симптомов необходимо максимально срочно вызвать скорую помощь.

Симптомы – тошнота, рвота, головная боль, повышенное или пониженное давление, судороги.

- Эти признаки - абсолютное показание для обращения за медицинской помощью. Не оставляйте человека с признаками отравления одного. Необходимо вызвать бригаду скорой и до приезда медработников промыть желудок чистой водой комнатной температуры без добавок. При неукротимой рвоте не стоит принимать сорбент, - предупреждает врач-токсиколог отделения по оказанию помощи больным с острыми отравлениями больницы имени Середавина Наталья Вехова.

Если вы почувствовали тошноту, у вас началась рвота и болит живот, нужно срочно вызывать скорую помощь.