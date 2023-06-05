«Это что угодно, но не сидр»: эксперт рассказал правду о напитке, которым насмерть отравились 18 человек в России

Эксперты раскритиковали качество напитка, которым отравились насмерть 18 россиян. Фото ГУ МВД РФ по Ульяновской области

Сидра там никогда не было

Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин на радио «Комсомольская правда» рассказал, чем на самом деле отравились 39 жителей России. Напомним, сначала стало известно о шестерых погибших от поддельного сидра жителях Ульяновской области. За день число пострадавших выросло до 39 человек, скончались 18 человек, смертельный напиток нашли в Самарской и Ульяновской областях, республике Удмуртия. Виновником массового отравления стала фирма «АНДИ» - производитель напитка, именуемого «Мистер Сидр». Вот только наш эксперт уверенно заявил: в бутылке было что угодно, только не сидр.

- Сидром, который сделан добросовестным предпринимателем, люди не травятся. Сидр – это напиток брожения. А в этом случае речь о сидре даже не идет. На кегах написано, что это пивной напиток, который делается по другому ГОСТу. В составе должны быть яблочный концентрат, вода. А тут явно был еще и спирт – не этиловый, а метиловый. По факту –слабоалкогольный коктейль, - говорит Алексей Небольсин.

По его словам производитель «АНДИ» известен поставками псевдопивной продукции.

- Тут несовпадение между тем, что на этикетке и что в составе. Акциза со слабоалкогольных коктейлей выше, чем с пивных напитков, вот производители и маскируются, экономят. По факту пить такое вредно. Я советую покупателям обязательно обращать внимание, что написано на упаковке, что вы покупаете. И не вестись на слова «сидр» - его в этих бочках никогда не было.

Стоит отметить, что, несмотря на низкую цену - 50 рублей за литр - напиток пользовался спросом у людей, которые не собирались топить жизнь в алкоголе, а просто хотели расслабиться вечером. Брали алкоголь с разными приятными вкусами женщины и девушки.

«Нет проверок – есть контрафакт»

Согласен с ним еще один эксперт руководитель Центр разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Он отмечает, что настоящий сидр делают только в августе-сентябре, из свежих яблок.

- Это напиток, который не будет стоить дешевле 300 рублей за бутылку. А что у нас называется сидром – это концентрат, - подчеркивает он.

По его словам, в России уже несколько лет ведется спор о том, что нужно вводить денатурацию метанола (это означает, что весь метиловый спирт еще на производстве должны подкрашивать и добавлять сильно пахнущие вещества, чтобы никто не мог перепутать эти жидкости). Но обсуждения привели только к тому, что был принят закон, предусматривающий до 10 лет тюрьмы за незаконный оборот метанола. И это никого не останавливает.

- Небольшие производители, к сожалению, почти ничем не рискуют. Есть мораторий на проверки, редко возбуждаются дела, если не дошло до вреда здоровью, - говорит эксперт.

Запретить ночную торговлю

Еще один эксперт, лидер движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев отмечает, что закон должен быть единым для всех и наказания за подобные проступки должны стать еще жестче.

- Должна быть персональная ответственность всех тех, кто отвечает за систему контроля и регулирования алкоголя, в том числе на местах, на муниципальном уровне. Мы сейчас законодательно прорабатываем, чтобы запретить продажу алкоголя в ночное время, хотя бы наполовину удовлетворить тот запрос, который есть у граждан. Но в целом надо говорить, что правоохранительная система должна принципиальнее бороться с контрафактом и суррогатом, и попадание метилового спирта на прилавки надо пресекать в жесткой форме, - объяснил он свою позицию.

Напомним, сейчас известно о 54 пострадавших из-за контрафактного сидра. Скончались от последствий отравления 18 человек, в больнице находятся 36 человек, среди них беременная женщина, несовершеннолетние. В Нижнем Новгороде был обнаружен склад алкогольного напитка. Владельца компании «АНДИ» уже арестовали, мужчина и раньше имел проблемы с законом. А в самарской области полиция задержала грузовик с опасным сидром - его водитель вез с одного склада на другой. Сейчас продажа сидра этой марки запрещена по всей стране - распоряжение Роспотребнадзора предписывает изымать его полностью из всех торговых точек. Жителей же всех регионов просят быть внимательнее и воздержаться от покупки спиртного напитка в целом, а если он уже был куплен, то не употреблять.

ВОПРОС РЕБРОМ

Откуда берется в пищевом производстве метиловый спирт?

Андрей Измайлов, химик-технолог:

- Отличить метиловый и этиловый спирт обычный обыватель не сможет. Они имеют одинаковый запах, прозрачность и, увы, вкус. Этиловый спирт для пищевых целей производят отдельно, а вот технический спирт - каким бы он ни был - делают на одних и тех же производствах. Как подобные "баклажки" попадают к недобросовестным производителям? В большинстве случаев производители покупают спирт с рук, а он может быть ворованным. Во-первых, его сливают с цистерн, которые в большом количестве едут по железной дороге. Во-вторых, его могут воровать и с производства. Воришкам все равно, что они продают. Возможно, они предупреждают - мол, спирт технический. А производитель жаждет наживы, и покупает его из-за более низкой цены. Последствия употребления технического спирта могут проявляться в головной боли или более тяжелом похмелье. А вот употребление метилового спирта более опасно, вплоть до смертельного исхода.

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