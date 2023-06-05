«Таких, как он, не проверяют»: юрист объяснил, почему производителя смертельного сидра в Самаре не наказали за первые нарушения

Анар Гусейнов уже попадался на нелегальном бизнесе Фото: принтскрин видео.

Страшная история массового отравления сидром в Поволжье набирает обороты. Уже известно, что число отравившихся алкогольным напитком из Самары «Мистер Сидр» в Ульяновской, Самарской областях и Удмуртии достигло 54 человек, скончались 18 человек. Также появились первые сообщения о пострадавших в Нижегородской области. Виной всему - сидр, в котором присутствовал метиловый спирт. Смертельный напиток под брендомтвом продукции под брендом «Мистер Сидр» производил ООО «Анди» Мистер Сидр». Менее года назад учредитель фирмы Анар Гусейнов уже привлекался к административной ответственности за торговлю сидром без требуемых сертификатов соответствия. Однако в прошлый раз суд посчитал нарушение малозначащим и вынес Гусейнову всего лишь предупреждение. Адвокат Коллегии адвокатов Самарской области «Правовой советник» Руслан Берсагуров рассказал «КП-Самара», как производитель ядовитого сидра смог избежать наказания.

"Не регистрировался как предприниматель"

Учредителем ООО «Анди» 33-летний Анар Гусейнов стал с ноября 2021 года. Основной вид деятельности предприятия: производство сидра и прочих плодовых вин. Дополнительно организация заявила еще 25 видов деятельности. Все они так или иначе связаны с производством и продажей напитков, в том числе содержащих пищевой этиловый спирт. Также известно, что предприниматель не зарегистрирован в Роспотребнадзоре.

- Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности не подавалось, в реестре уведомлений о начале предпринимательской деятельности информация отсутствует, - сообщили "КП-Самара" в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вместо штрафа - предупреждение

Как следует из опубликованных материалов на сайте Арбитражного суда Самарской области, в апреле 2022 года полицейские в ходе оперативной проверки установили факт оборота алкогольной продукции в отсутствие документов, подтверждающих легальность реализации алкогольной продукции. Однако тогда у суда не нашлось доказательств причинения вреда (или возникновению угрозы причинения вреда) жизни и здоровью людей. Вместо положенного административного штрафа Гусейнов получил лишь предупреждение.

- Как малый предприниматель, согласно действующему законодательству, Гусейнову и не нужно было оформлять какие-то разрешения. Вот уже три года с начала пандемии коронавируса для малых предприятий существуют послабления и таких производителей редко проверяют, - говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Избежал наказания

Мы узнали у самарского адвоката Руслана Берсагурова, как производитель «Мистер Сидр» смог избежать наказания за нелегальное производство и будет ли этот факт из прошлого влиять на новое решение в отношении предпринимателя.

- Я проанализировал решение суда от 2022 года, которым предполагаемый изготовитель злосчастного сидра ранее был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ за оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов. Можно отметить, что назначенный ему административный штраф в размере 10 000 рублей заменен на предупреждение на основании соответствующих норм закона, - объясняет юрист. - Во-первых, предприниматель относился к субъектам малого и среднего бизнеса, а к ним закон гораздо мягче и снисходительнее, чем к крупному бизнесу. Во-вторых, бизнесмен ранее не привлекался к административной ответственности по однородным правонарушениям. Также в тот раз было принято во внимание отсутствие вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. Предприниматель признал свою вину, у него было изъято незначительное количество продукции на утилизацию.

Впрочем, эксперты говорят - даже если бы нарушитель в прошлый раз заплатил 10 тысяч рублей штрафа, вряд ли это стало бы для него серьезным ударом и поводом задуматься над соблюдением закона.

- Штраф в размере 10 000 рублей нельзя признать значительным, он не мог привести к прекращению работы компании, - отмечает юрист.

В итоге мягкие нормы, отсутствие проверок и сколько-нибудь серьезных наказаний сыграли здесь дурную шутку и привели к настоящей трагедии в десятках семей. Кстати, юристы говорят, что первое административное нарушение не будет считаться отягчающим обстоятельством в новом суде.

- В соответствии с законом прежнее административное правонарушение никак не повлияет на вид и размер возможного уголовного наказания. Поскольку перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является закрытым и там нет такого основания как привлечение ранее к административной ответственности,- объяснил юрист.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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