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Происшествия5 июня 2023 18:30

«Таких, как он, не проверяют»: юрист объяснил, почему производителя смертельного сидра в Самаре не наказали за первые нарушения

Адвокат рассказал, как производителю смертельного сидра из Самары удалось избежать наказание за нелегальную торговлю
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Анар Гусейнов уже попадался на нелегальном бизнесе

Анар Гусейнов уже попадался на нелегальном бизнесе

Фото: принтскрин видео.

Страшная история массового отравления сидром в Поволжье набирает обороты. Уже известно, что число отравившихся алкогольным напитком из Самары «Мистер Сидр» в Ульяновской, Самарской областях и Удмуртии достигло 54 человек, скончались 18 человек. Также появились первые сообщения о пострадавших в Нижегородской области. Виной всему - сидр, в котором присутствовал метиловый спирт. Смертельный напиток под брендомтвом продукции под брендом «Мистер Сидр» производил ООО «Анди» Мистер Сидр». Менее года назад учредитель фирмы Анар Гусейнов уже привлекался к административной ответственности за торговлю сидром без требуемых сертификатов соответствия. Однако в прошлый раз суд посчитал нарушение малозначащим и вынес Гусейнову всего лишь предупреждение. Адвокат Коллегии адвокатов Самарской области «Правовой советник» Руслан Берсагуров рассказал «КП-Самара», как производитель ядовитого сидра смог избежать наказания.

"Не регистрировался как предприниматель"

Учредителем ООО «Анди» 33-летний Анар Гусейнов стал с ноября 2021 года. Основной вид деятельности предприятия: производство сидра и прочих плодовых вин. Дополнительно организация заявила еще 25 видов деятельности. Все они так или иначе связаны с производством и продажей напитков, в том числе содержащих пищевой этиловый спирт. Также известно, что предприниматель не зарегистрирован в Роспотребнадзоре.

- Уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности не подавалось, в реестре уведомлений о начале предпринимательской деятельности информация отсутствует, - сообщили "КП-Самара" в региональном управлении Роспотребнадзора.

Вместо штрафа - предупреждение

Как следует из опубликованных материалов на сайте Арбитражного суда Самарской области, в апреле 2022 года полицейские в ходе оперативной проверки установили факт оборота алкогольной продукции в отсутствие документов, подтверждающих легальность реализации алкогольной продукции. Однако тогда у суда не нашлось доказательств причинения вреда (или возникновению угрозы причинения вреда) жизни и здоровью людей. Вместо положенного административного штрафа Гусейнов получил лишь предупреждение.

- Как малый предприниматель, согласно действующему законодательству, Гусейнову и не нужно было оформлять какие-то разрешения. Вот уже три года с начала пандемии коронавируса для малых предприятий существуют послабления и таких производителей редко проверяют, - говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

Избежал наказания

Мы узнали у самарского адвоката Руслана Берсагурова, как производитель «Мистер Сидр» смог избежать наказания за нелегальное производство и будет ли этот факт из прошлого влиять на новое решение в отношении предпринимателя.

- Я проанализировал решение суда от 2022 года, которым предполагаемый изготовитель злосчастного сидра ранее был привлечен к административной ответственности по части 2 статьи 14.16 КоАП РФ за оборот алкогольной продукции без сопроводительных документов. Можно отметить, что назначенный ему административный штраф в размере 10 000 рублей заменен на предупреждение на основании соответствующих норм закона, - объясняет юрист. - Во-первых, предприниматель относился к субъектам малого и среднего бизнеса, а к ним закон гораздо мягче и снисходительнее, чем к крупному бизнесу. Во-вторых, бизнесмен ранее не привлекался к административной ответственности по однородным правонарушениям. Также в тот раз было принято во внимание отсутствие вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей. Предприниматель признал свою вину, у него было изъято незначительное количество продукции на утилизацию.

Впрочем, эксперты говорят - даже если бы нарушитель в прошлый раз заплатил 10 тысяч рублей штрафа, вряд ли это стало бы для него серьезным ударом и поводом задуматься над соблюдением закона.

- Штраф в размере 10 000 рублей нельзя признать значительным, он не мог привести к прекращению работы компании, - отмечает юрист.

В итоге мягкие нормы, отсутствие проверок и сколько-нибудь серьезных наказаний сыграли здесь дурную шутку и привели к настоящей трагедии в десятках семей. Кстати, юристы говорят, что первое административное нарушение не будет считаться отягчающим обстоятельством в новом суде.

- В соответствии с законом прежнее административное правонарушение никак не повлияет на вид и размер возможного уголовного наказания. Поскольку перечень обстоятельств, отягчающих наказание, является закрытым и там нет такого основания как привлечение ранее к административной ответственности,- объяснил юрист.

"Комсомолка" следит за развитием событий.

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