День России 2023 в Самаре: программа мероприятий на 12 июня, концерт, кто выступит, площадки

12 июня 2023 года на площади Куйбышева пройдет фестиваль «САМ.ФЕСТ». Фото: правительство Самарской области

В этом году День России в Самаре будут отмечать с меньшим размахом по сравнению с прошлым годом. Рассказываем, на каких площадках будут праздновать День России 2023 в Самаре и кто из звезд выступит на концерте.

День России в Этнопарке в Самаре 11 июня 2023

В Этнопарке в микрорайоне «Волгарь» День России отметят 11 июня. С 11:00 до 20:00 можно будет поучаствовать в мини-экскурсиях в национальных подворьях, мастер-классах, а с 13:00 по 16:00 для детей приготовлена интерактивная программа, которая включает в себя игры и конкурсы.

В 16:00 стартует акция «Нарисуем вместе флаг России», а затем концерт с участием творческих коллективов региона. В программе - силовое шоу «Витязи», представление театра мод «Ольга», выступление хореографического коллектива «Островок», ансамблей «Вияна» и «Гуляночка».

«САМ.ФЕСТ» 12 июня 2023

12 июня 2023 года на площади Куйбышева пройдет фестиваль «САМ.ФЕСТ» (12+). В этом году мероприятие проходит в новом формате: 11 июня в Струковском саду состоится концерт отборочного тура, а 12 июня - Гранд-финал с участием трех финалистов отборочных туров и российских звезд. Оценивать мастерство конкурсантов вместе с телеведущей Яной Чуриковой будет специальное жюри. На фестиваль приедут Гарик Сукачев, Люся Чеботина, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов, Дмитрий Маликов, а также победители фестиваля «САМ.ФЕСТ 2022» группа «Двадцать».

Фестиваль бега в Самаре 12 июня 2023

12 июня 2023 года на аллее молодоженов на набережной Волги в Самаре пройдет финальный забег фестиваля «Королева спорта» (14+).

Регистрация участников тут. Начало мероприятия в 08.00.