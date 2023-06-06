«Поставщик мог перепутать канистры»: эксперт назвал возможную причину массового отравления сидром в Приволжье

Количество отравившихся паленым сидром 86 человек. Фото: УМВД России по Ульяновской области.

Количество пострадавших от отравления сидром продолжает расти. Уже известно о семи погибших в Самарской области, еще 13 человек в больнице. А общее число отравившихся в Поволжье 86 человек.

Выяснилось, что в сидре, из-за которого 18 человек распрощались с жизнью, содержались ядовитые вещества метинол и этиленгликоль. Эксперт по сертификации и качеству продукции пищевых производств «Опоры России», эксперт-химик Анна Козарез рассказала журналисту «КП-Самара», можно ли было избежать ЧП с помощью дополнительных проверок.

- Контроль со стороны государства в пищевой отрасли, конечно, есть, этим занимается Роспотребнадзор. Они проверяют всю разрешительную документацию, в том числе на сырье, соблюдение технологических требований и технических регламентов, СанПИНов, ХАССП (система анализа опасных рисков и критических контрольных точек, которая позволяет не допустить подобных ЧП). Но со времен COVID-19 установлен мораторий на поверки малого и среднего бизнеса Роспотребнадзором, а для поддержи предпринимателей мораторий продлили из-за СВО. Он действует до января 2024 года. Однако мораторий не значит, что производитель может пренебрегать требованиями законодательства РФ в области пищевой безопасности, - отмечает эксперт.

По словам Анны Козарез, только взглянув на этикетку можно было заподозрить неладное:

- Там полностью не прописан состав и не указан никакой спирт, ни этиловый, ни метиловый. Данная этикетка не соответствовала требованиям ТР ТС 022/2011 «пищевая безопасность в части маркировки». А по закону если его добавляли, это должно быть указано. Также предприниматель должен уведомлять о начале своей деятельности Роспотребнадзор в соответствующие сроки.

При этом производитель просто-напросто мог не знать, что за спирт он добавляет в свой сидр.

- Нельзя исключать ситуацию, что поставщик перепутал, и вместо этилового направил покупателю метиловый спирт и этиленгликоль – оба эти вещества являются компонентами «незамерзайки», жидкости для омывания автомобильных стекол. Ошибки при производстве спирта здесь вряд ли возможны – случайно получить один спирт вместо другого нереально. А вот перепутать канистры, если поставщик производил оба продукта – могли, - допускает эксперт.

Вины государства или Роспотребнадзора в произошедшем Анна Козарез не видит, все на совести производителя, который добавил в напиток непроверенный спирт.

- Даже если бы моратория не было, Роспотребнадзор все равно не может выехать с проверкой внезапно – ведомство должно согласовывать все проверки плановые и внеплановые с прокуратурой и ставить бизнесмена в известность о дате приезда. Тем не менее, я думаю, что мораторий на проверки Роспотребнадзором пищевых предприятий нужно снять, ведь речь идет о пищевой безопасности, о здоровье людей.

Напомним, алкогольный напиток «Мистер Сидр», которым отравились 86 человек в нескольких регионах, производили в поселке Винтай Красноглинского района Самары. Сейчас там работают правоохранители. Внутрь никого не пускают, а вся продукция сложена на улице.

Предприниматель, который занимался производством сидра, задержан. Он рассказал, куда отправил контрафактный алкоголь.