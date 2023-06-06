Со склада уже вынесли всю продукцию. Фото: Наталья АРТЯКОВА

На улице Гаражной в поселке Винтай в Красноглинском районе Самары непривычно тихо. Обычно здесь кипит работа, но сегодня только лают собаки. Еще иногда слышны редкие фразы. Это полицейские, они ждут следователей. За забор никого, конечно, не пускают, но и со стороны можно кое-что разглядеть.

В этом месте производили сидр, который стал причиной массового отравления в нескольких регионах страны и убил около двух десятков человек. За жизни многих других сейчас борются врачи Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областей и Удмуртии.

Отравленный сидр, который должен был поехать в магазины. Фото: Наталья АРТЯКОВА

«Третий или четвертый раз сюда приезжают полицейские»

В самом поселке все тихо и размеренно. Люди живут своей жизнью. Про волну отравлений они, конечно, слышали, но их беда не коснулась.

- Давно эти вот здесь работают? Уже давно, - кивает в сторону цеха по производству алкоголя местный житель, мужчина живет неподалеку. – Слышал, что какие-то бизнесмены организовали предприятие, делали пиво, вроде бы. Туда постоянно приезжали фуры, их грузили товаром. Там много народу работало. И из Прибрежного приезжали, и из других мест.

- Людей здесь мало, - подхватывает пенсионерка, которая живет на этой же улице. – Некоторые из местных работают на этом производстве, много приезжих из других страны. С основном молодежь.

На предприятии сейчас пусто, только правоохранители. Фото: Наталья АРТЯКОВА

Местные уверяют, это не в первый раз, когда в цех и на предприятия по соседству наведываются правоохранители.

- Знаете, сколько раз сюда приезжали? Много! – разводит руками пожилая жительница Винтая. - Как они работали? Непонятно! Это уже третий или четвертый раз, когда сюда приезжают. То запчасти контрафактные, то еще что. Закроют, а они через какое-то время снова работают. Только смертей не было…

В самом поселке тихо, но про трагедию все слышали. Фото: Наталья АРТЯКОВА

«Мы с этим производителем не сотрудничаем»

В магазинчике рядом с предприятием «Мистера Сидра» нет. Местные говорят, что туда заглядывали полицейские и не нашли отравленного алкоголя.

- Мы с этим производителем не сотрудничали, - уверяет продавщица в магазине. – Слышала, конечно, что произошло, это шок для всех.

Про задержание бизнесмена Анара Гусейнова тоже слышали. Только, говорят, не он один за все в ответе.

- Это не только его надо наказывать, над ним еще люди стоят, - многозначительно бросает нам проходящий мимо мужчина.

Среди местных жителей сидр, который готовили на предприятии, никто не пробовал. В основном все шло «на экспорт» в магазины Самарской области и соседних регионов.

Цех работал на территории бывшей техстоянки военной части

Сам цех по производству алкогольных напитков расположился на территории бывшей техстоянки военной части, которую расформировали. Со склада уже вынесли всю продукцию. Она стоит на улице под солнцем и ждет своей участи.

Тем временем количество пострадавших от отравы выросло до 82. Больше всего страдает Ульяновская область – там 18 погибших, еще 33 человека в больнице. В Самарской области семь смертей, в Нижегородской – две, еще один человек скончался в Удмуртии. 6 июня стало известно о том, что случаи отравления алкоголем зафиксировали в Пензенской области.

Полиция проверяет магазины, где торгуют алкоголем, останавливает фуры на дороге. В Самаре на Московском шоссе 5 июня остановили грузовик, в котором обнаружили отравленный сидр.

Предприниматель, который организовал производство, задержан и дает показания.

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