«Попробовал сидр впервые в жизни»: житель Тольятти скончался в муках, отправившись ядовитым напитком

Житель Тольятти умирал мучительной смертью, отправившись ядовитым сидром. Фото: предоставлено «КП-Самара»

В Тольятти от отравления ядовитым напитком скончался 43-летний мужчина. В выходной день Алексей решил отдохнуть с парой бутылок слабоалкогольного сидра. Тогда он и не подозревал, что пил смертельную отраву, и что через неделю роковое стечение обстоятельств отнимет у него жизнь. Врачи сделали все, что могли, они боролись со смертью до последнего, но помочь тольяттинцу так и не смогли. Сестра погибшего Татьяна рассказала журналисту «КП-Самара» подробности трагедии.

«На покупке настоял продавец»

Все случилось еще в конце мая 2023 в Тольятти. В воскресенье Алексей решил немного отдохнуть. Спиртного покупать не стал – впереди рабочий день. Решил ограничиться пивом и отправился в ближайшую «разливайку». О таком напитке, как сидр житель Автограда и знать не знал, не пробовал да и не собирался, но продавец так расхвалил чудо-пойло, что мужчина сам не понял, как принес домой две бутылки голубого напитка.

-Мама, как увидела, то сразу стала расспрашивать Лешу. Мол, что это за странная жидкость. Он ей и рассказал, что ему в магазине посоветовали слабоалкогольный сидр со вкусом «голубая лагуна», - говорит Татьяна. - Продавец уверил, что напиток очень вкусный. Вот брат и купил, хотя он никогда в жизни подобного не пил. Брал только разливное пиво.

По словам женщины, Алексей предлагал и матери выпить за компанию, но пенсионерка отказалась. Ей напиток показался странным. Уже утром мужчина почувствовал недомогание и решил прогулять работу.

-Он сказал, что у него жутко раскалывается голова. Да и, по словам мамы, было видно, что ему правда плохо. Он предупредил начальника и остался в кровати.

Решил отлежаться, к врачу не пошел

В понедельник мать Алексея сразу заподозрила неладное. Сын отказывался от воды и ни разу за весь день не сходил в туалет. Но обращаться за помощью к врачам отказался. Мол, само пройдет, надо лишь отлежаться.

-После он стал бредить, нес нескладную чушь. Видимо, тогда вещество в сидре стало уже действовать на мозг. Тогда мать и Леша решили обратиться в больницу.

Тольяттинец пожаловался врачам на плохое самочувствие и сразу же сдал кровь на анализы. Лечащий врач обомлел от результатов.

-Он сказал, что печень просто не работает, не функционирует. Тогда Лешу положили в больницу, ставили ему капельницы и пытались понять причину недуга, - рассказывает Татьяна.

Лучше не становилось. После двух суток в стенах больницы у мужчины поднялась температура. Столбик градусника перевалил за сорок. Сбить жар не получалось. Тогда врачи приняли решение перевести пациента в реанимацию.

-Брат попал в реанимацию в субботу утром, там впал в кому и находился под ИВЛ. Это мы уже поняли потом по ссадинам на губах.

«У него просто высохла печень»

В тот же день матери сообщили: у Алексея отказала печень и поджелудочная. Надежды нет.

-В девять вечера врач сказал, чтобы мы перестали надеяться, в течение часа брат скончается. Я сказала позвонить мне, когда это случится. Звонка долго ждать не пришлось, - поделилась с журналистом «КП-Самара» сестра погибшего.

Из-за внезапной смерти тело мужчины направили на судебно-медицинское исследование. Ответ криминалистов привел близких погибшего в шок.

-Оказалось, брат скончался от сильного токсического отравления ядом неизвестного происхождения. Мама сразу заговорила про какую-то голубую жидкость, потом стало понятно, что это сидр. Пазлы сошлись, когда стали появляться новости о массовой гибели людей. Мы все поняли.

Татьяну попросили написать заявление в следственный комитет, что она и сделала. Похороны Алексея состоялись в среду 7 июня 2023. Семья мужчины пока до конца не понимает, что произошло.

-Конечно, это просто нелепая смерть. Не знаю, что будет дальше, как планируют разбираться с этим делом правоохранители. После я читала заключаете врачей. У Леши просто непросто высохла печень, от нее ничего не осталась. Вот такую дрянь он выпил.

Как известно, Алексей трудился в Тольятти простым рабочим. В последнее время мужчина работал на своего знакомого в шиномонтажке. Житель Автограда был холост и не имел детей.

Как известно, в Самарской области от отправления суррогатным сидром погибли 9 человек, еще 16 волжан сейчас находятся в больнице. Всего в России зафиксировано 100 случаев отправления, из которых 33, к сожалению, закончились летальным исходом.