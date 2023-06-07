Смертельный сидр изымают правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает расти количество пострадавших из-за отравления сидром. Все больше пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Специалисты предоставили последние данные о числе погибших и пострадавших отравления сидором. Днем во вторник, 6 июня 2023 года, на лечении находятся 16 человек. Число погибших не изменилось – семь человек. При этом, шесть пациентов в тяжелом состоянии. Всем отравившимся оказывают необходимую медицинскую помощь, отмечают в минздраве региона.

После ужасной новости об отравлении и количестве жертв в Ульяновской области правоохранители изъяли около шести тонн смертельного алкоголя, привезенного из Самары. О проведении подобных процедур изъятия задумались уже в шести регионах страны.

Сотрудники полиции провели работу В Удмуртии, Мордовии, Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенских областях. Сотрудники правопорядка продолжают устанавливать каналы распространения, проверять паспорта, складские помещения и торговые точки.

Проверками также занимаются эксперты-химики. Анна Козарез отметила, что поставщик мог перепутать продукцию и отправить не тот спирт. Как оказалось, в продукции содержались ядовитые вещества. Просто взглянув на этикетку, поставщики и покупатели могут заподозрить неладное. На упаковке не полностью прописан состав и не указан никакой спирт. Есть вероятность, что производитель не знал, что за спирт добавляется в алкогольную продукцию.

После изъятия сидра, ставшим причиной массового отправления, сотрудники Роспотребнадзора рассказали, коснутся ли проверки других производителей алкогольных продукций. На данный момент специалисты проводят работу на территории производителя сидра-убийцы и магазинов, где реализовывался товар. Пока что других производителей проверять не планируют.

Многие горожане удивились, заметив на этикетке алкогольного напитка символику «Самарский продукту». Редакции «КП-Самара» специалисты минпрома прокомментировали, что производитель получил звание.

Уже вечером во вторник стало известно о задержании самарского предпринимателя, подозреваемого в производстве смертельного напитка. Сейчас мужчина находится под стражей, до выяснения всех обстоятельств.