«Это не сидр, это бормотуха!»: сидроделы оказались на грани краха из-за самарского производителя ядовитого суррогата

Производители сидра могут остаться без клиентов. Фото: ГУ МВД РФ по Ульяновской области

Бормотуха, разлитая по бутылкам

- Это не сидр, это бормотуха! Не нужно подменять понятия, пожалуйста, - начал разговор с журналистом «КП-Самара» член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», независимый эксперт алкогольного рынка Андрей Небольсин.

Последние несколько дней российские СМИ информируют людей о ядовитом алкогольном напитке из Самары под названием «Мистер Сидр». Однако эксперты уверяют - от слабоалкогольного плодово-ягодного вина в бутылках с отравой осталось только одно название.

- Согласно этикетке, это вообще пивной напиток на основе солода и хмеля, но и этих ингредиентов не было в составе. Тут несовпадение между тем, что на этикетке и что в составе. Причина банальна - акцизы со слабоалкогольных коктейлей выше, чем с пивных напитков, вот производители и маскируются, экономят. По факту пить такое очень вредно. Я советую покупателям обязательно обращать внимание, что написано на упаковке, что вы покупаете. И не вестись на слово «сидр» - его в этих бочках никогда не было, - говорит Андрей Небольсин.

Нашли примеси опасных веществ

Экспертиза установила, что в «Мистере Сидре» действительно были примеси метанола и этилбутирата в тех пропорциях, которые представляют угрозу для жизни и здоровья человека. По предварительной причине массовое отравление потребителей произошло этиленгликолем, который был в составе суррогатных напитков производства ООО «АНДИ».

Почему бизнесмен Анар Гусейнов назвал свой «продукт» именно сидром – до конца непонятно. Ясно лишь одно – самарец осознанно нарушил технологию приготовления пенного напитка, ведь даже в пиве спирта быть не должно. Скорее всего дело действительно в попытках сэкономить и недоплатить государству.

- Все напитки, которые содержат спирт, должны иметь лицензию, - пояснила эксперт-пивовар Елена Кузнецова. – Здесь же лицензии не было.

Правоохранители изъяли тонны суррогатной продукции от самарского поставщика Фото: Наталья АРТЯКОВА

Нарушитель воспользовался тем, что с ковидных впемен продолжает действовать мораторий на проверки для малого и среднего бизнеса и н мог не опасаться вопросов от Роспотребнадзора.

- Сейчас при производстве пива можно получить сертификат, а можно не получать его, это разрешено, - объясняют нам в загородном комплексе «Русская охота», где есть своя пивоварня. - Все зависит от желания производителя. Это показывает, насколько производитель ответственно относится к своему продукту. Это хлопотный процесс, сам предприниматель должен брать пробы воды, пробы готового продукта и т.д. и отвозить все это на проверку.

Анар Гусейнов не был ответственным производителем, поэтому и добавлял в свою продукцию жидкость из канистры, купленной не у официального поставщика. В этой канистре вместо этилового спирта оказался ядовитый метиловый.

Из-за одного под удар попали все

Но несмотря на то, что от слова «сидр» в смертельном коктейле не было ничего, многие российские предприниматели, выпускающие настоящий сидр, уже оказались на грани краха.

- Из-за одного преступника, который почему-то решил назвать свой коктейль сидром, теперь страдают настоящие сидроделы. Как минимум года три теперь будут шарахаться от одного только названия! - говорит Алексей Небольсин. - А ведь есть те, кто занимается только сидром, для кого это основной продукт!

Член Президиума Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» вместе с представителями российского бизнес-сообщества планируют обращаться к правительству, чтобы решить в скором времени этот острый вопрос. Уже сейчас в ходе проверок в магазинах перестали продавать настоящий сидр, опасаясь за репутацию. Этот факт существенно скажется на бизнесе по производству сидра и других плодово-ягодных вин.

- Также мы планируем ходатайствовать о проведении проверок на контроль качества во всех розничных магазинах. Пусть берут по одной бутылке каждого напитка и задают всего один вопрос экспертам. Тогда и будет понятно, кто добросовестно относится к своему потребителю, а кто продает контрафакт под видом благородных напитков, - заключил эксперт.

Анар Гусейнов на 2 месяца заключен под стражу. Фото:Фото: Телеграм-канал ДимТВ.

Отметим, на момент публикации известно о 103 пострадавших от употребления «Мистера Сидра», 33 человека скончались, а 70 находятся в больницах. Учредителя ООО «АНДИ» Анара Гусейнова заключили под стражу на время следствия. В СИЗО он пробудет до 4 августа 2023 года.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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