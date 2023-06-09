Ураган сносит деревья и палатки: бушующая в Тольятти непогода надвигается на Самару

Над Автоград уже сгустились тучи. Фото: Паблик Тольятти

В пятницу, 9 июня 2023 года, в Самарской области внезапно изменилась погода. На смену солнышку и теплу пришли дожди и порывистый ветер. Перемены оказались резкими и многих застали врасплох. Так, некоторые жители отправились на природу, но отдых оказался подпорчен.

О своем «приятном» единении с природой вечером 9 июня 2023 года сообщили жители региона. Компания решила отдохнуть на заливе Ольгино в Климовке. Люди расставили палатки, накрыли столы… Но внезапно нахлынувший ветер испортил планы.

На смену солнышку и теплу пришли дожди и порывистый ветер. Фото: Паблик Тольятти

Судя по кадрам, которыми поделились отдыхающие, порывы ветра оказались довольно сильными. Компания дружно держала палатку, чтобы ее не снесло мощными потоками. Ситуацию усугублял и начавшийся дождь.

– Такой отдых надолго запомнится! Хорошо, что вас не унесло в Изумрудный город, – шутят в комментариях самарцы, намекая ураган из известной сказки А. Волкова.

Жители делятся красивыми снимками. Фото: vk.com/tlt_01

Отметим, что тучи сгущаются и над Тольятти. Стихия нависла над городом, плавно перемещаясь в сторону Самары. Не исключено, что жителям областной в ближайшее время также придется столкнуться с погодными переменами.

Напомним, по прогнозу синоптиков вечером 9 июня в регионе ожидается шквалистый ветер, гроза и град. Характер погоды сохранится в субботу, 10 июня. Объявлен желтый уровень опасности.