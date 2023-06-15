Новые идеи и встречи со школьниками: как в Самаре будет развиваться проект «Жены героев»

Самарский проект «Жены героев» выиграл президентский грант. Фото: ВКонтакте Екатерина Колотовкина

На хрупкое плечо наброшен китель любимого, а в глазах читается тоска — так выглядит портрет жены героя, что встал на защиту своей страны. Таких фотографий тысячи, все они чем-то похожи, но у каждого снимка своя история. Уникальный проект «Жены героев», что зародился в Самарской области еще осенью 2022, нашел отклик в сердцах людей. Меньше, чем за год он приобрел всероссийский масштаб. А недавно фотопроект стал победителем второго конкурса 2023 года фонда президентских грантов. Автор идеи Екатерина Колотовкина рассказала журналисту «КП-Самара», на что будет потрачен президентский грант и поделилась планами на будущее.

«Объединились, а теперь пора действовать»

О победе в конкурсе Екатерина узнала буквально вчера, а уже сегодня она вместе со своей командой трудится над реализацией новой идеи. Заявка на поддержку проекта была подана еще в марте 2023. «Жены героев» набрали один из самых высоких баллов в грантовом направлении: поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (70,75 по результатам независимой оценки). Об этом сказано на официальном сайте конкурса.

- Наш проект «Жены героев» объединил порядка 70 регионов, что, конечно, здорово. Женщины объединились, но ради чего? Нужна была какая-то цель. Поэтому было принято решение расширить движение проекта, - поделилась с журналистом «КП-Самара» Екатерина Колотовкина.

А вот что сказано в соответствующем документе:

- Основными количественными результатами проекта станут: проведение не менее 64 мероприятий по изготовлению маскировочных сетей, окопных свечей, пошива шевронов, изготовление плащей-пончо, проведение не менее 30 встреч со школьниками региона с участием жен-участник СВО, организация и проведение фотовыставки жен и матерей героев (25 фотопортретов), концерт с участием жен военнослужащих.

Разговоры у костра и патриотическое воспитание

Теперь «Жены героев» это нечто большее, чем просто фотосессии. Это и проведение встреч школьников с женами военнослужащих в рамках уроков «Разговоры о важном», и организация классных часов и концертов.

- Это важно и для детей, и для жен наших бойцов. Нашим прекрасным женщинам хочется быть нужными, хочется делиться своими историями и опытом. Здесь мы решаем сразу несколько задач, в том числе занимаемся и патриотическим воспитанием молодежи.

По словам Екатерины Колотовкиной, сейчас в приоритете посещение самых отдаленных и маленьких городов 63 региона.

- Думаю, уже скоро начнем организовывать выезды. Вероятно, поедем по детским лагерям, сейчас как раз сезон. Было бы здорово встречаться с ребятами в непринужденной обстановке, например, за костром! Там же и говорить о самом важном. Надеемся, что все получится, - говорит Екатерина Колотовкина.

Впереди новый проект

Фотосъемки также продолжатся. На этот раз будет создан отдельный проект «Мамы героев». Екатерина уверена: после пилотного запуска в Самарской области к обновленному проекту подключатся и другие города.

-«Жены Героев» — это только начало. Впереди много работы, но мы справимся, потому что МЫ ВМЕСТЕ, - написала на своей странице в социальных сетях супруга боевого генерала.

Кстати, Екатерина Колотовкина поделилась с «КП-Самара» планами на будущее. Самарчанка планирует создать новый проект «Разговор со вдовами».

- Очень хочу снять серию короткометражных фильмов о наших женщинах, которым пришлось похоронить своих героев. Они бы рассказали о своем пути, как им удается справляться и жить дальше.