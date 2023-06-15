Самарский проект «Жены Героев» победил в конкурсе фонда президентских грантов 2023 года

По результатам независимой оценки сумма баллов составила 70,75. Фото: Светлана Осмачкина

Уникальный проект «Жены Героев», зародившийся на территории Самарской области, стал победителем второго конкурса 2023 года фонда президентских грантов. Об этом сообщила автор проекта Екатерина Колотовкина в своем телеграм-канале.

— Проект набрал один из самых высоких баллов в грантовом направлении: поддержка семьи, материнства, отцовства и детства. По результатам независимой оценки сумма баллов составила 70,75, — рассказала супруга боевого генерала.

Напомним, фотовыставка «Жены героев» открылась в Самаре 2 сентября. На 50 портретах жен военнослужащих Самарской области женщины запечатлены в наброшенных на плечи кителях своих супругов. Рядом с каждой фотографией - письмо.

Инициаторами создания проекта выступили женсовет 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественный культурно-социальный фонд «Звезда и Лира». Проект успел приобрести федеральный масштаб. Губернатор Дмитрий Азаров рассказал о нем президенту РФ Владимиру Путину и подарил фотоальбом.