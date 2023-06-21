От 150 тысяч до миллиона: пострадавшие от самарского «Мистера сидра» могут рассчитывать на компенсацию

Адвокаты советуют не торопиться с подачей иска на возмещение ущерба Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Громкая история массового отравления самарским «Мистером сидром» до сих пор приводит в ужас жителей России. Производитель ядовитого напитка с метанолом уже находится под стражей. Возбуждено уголовное дело на сотрудника полиции, который охранял склад, откуда было украдено 6 тонн метилового спирта для сладкого алкогольного напитка производства ООО «АНДИ». На данный момент официально известно о 106 пострадавших в разных регионах страны, 36 человек скончались. «КП-Самара» поговорила с адвокатами и выяснила, могут ли пострадавшие и семьи погибших рассчитывать на компенсацию от виновников трагедии.

"Мистер сидр" продавали в нескольких регионах Поволжья

Добавлял спирт в нарушение технологии

Напомним, о ядовитом напитке под названием «Мистер сидр» стало известно на всю страну после сообщения о массовом отравлении в нескольких регионах. Как выяснилось, напиток производился фирмой ООО «АНДИ», учредителем которой является 32-летний Анар Гусейнов. Производство находится в поселке Винтай Самарской области.

Поначалу казалось, что в резонансной истории с отравленным сидром из Самары виновен только местный предприниматель Анар Гусейнов, который организовал полулегальное производство и в нарушение технологии, без акциза добавлял спирт в напиток, именуемый им сидром. Однако расследование привело правоохранителей к неожиданным выводам. Оказалось, что метиловый спирт, который содержался в «Мистере сидре», был украден со складов МВД, где хранился с 2012 года.

Производство находилось в поселке Винтай под Самарой Фото: Наталья АРТЯКОВА

В настоящее время уголовное дело возбудили на самого производителя, на сотрудника МВД, который помог организовать незаконный вывоз метанола со склада, а также в отношении двоих самарцев – отца с сыном, которых обвиняют непосредственно в краже. Следствие продолжается, устанавливаются причинно-следственные связи между всеми участниками преступной деятельности и последствиями, повлекшими гибель людей.

- Я советую не торопиться с подачей иска на выплату компенсации морального вреда. Сейчас на первоначальном этапе необходимо чтобы пострадавших и родственников погибших признали потерпевшими в рамках уголовного дела, никаких дополнительных заявлений с их стороны для этого не нужно, - рассказывает «Комсомолке» ведущий адвокат правозащитного проекта «Травмопункт» Анастасия Шардакова. Сумма зависит от ущерба и родства

Если же все условия в рамках уголовного дела будут соблюдены, то родственники погибших после употребления ядовитого напитка могут претендовать на возмещение морального вреда за потерю близкого. Сумма будет зависеть от того, насколько близкое родство у потерпевшего и погибшего. В среднем сумма, которую взыскивают через суд за потерю близкого, составляет 1 миллион рублей. По словам адвоката, размер компенсации может быть либо больше этой суммы, либо меньше, в зависимости от индивидуальных обстоятельств.

Людям, которые отравились «Мистером сидром», необходимо будет дождаться результатов экспертизы по квалификации вреда здоровью, который у них возник. В зависимости от того, какой вред был нанесен здоровью – легкой, средней или тяжелой степени, будет определяться размер компенсации.

- Для легкого вреда средняя сумма может составлять 150-200 тысяч рублей, средний – 300-400 тысяч, а если пострадавший получил тяжкий вред здоровью, то суд может назначить ему 500 тысяч рублей компенсации. Это усредненные суммы, каждый иск будет рассматриваться индивидуально, - отмечает Анастасия Шардакова.

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Кроме того, каждый пострадавший также вправе запросить через суд компенсацию потери заработка на время лечения в результате отравления, а также возмещение расходов на лекарства и стационарное лечение.

- Иск может быть подан как в рамках уголовного дела, так и после рассмотрения данного дела в суде. Но повторюсь, торопиться, я считаю, пока не нужно, пока не определен весь круг виновных. В дальнейшем будет понятно какую компенсацию и с кого можно будет просить, - говорит адвокат.

На данный момент юристам не известно о поданных исках от пострадавших и их родственников на возмещение моральной или материальной компенсации после отравление «Мистером сидром». Однако наша собеседница не исключает, что заявления могли быть поданы не публично.

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