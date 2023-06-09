Как спирт со склада МВД превратился в ядовитый «Мистер сидр»: вынесли шесть тонн метанола и никто не заметил

Со складов МВД украли аж шесть тонн изъятого контрафакта Фото: Наталья АРТЯКОВА

Шесть тонн ядовитого метилового спирта хранились на складе МВД в Самаре долгих 11 лет. А потом оказались в «разливайках» по всей стране в напитках под маркой «Мистер сидр». В том самом «сидре», который уже убил 33 человек и отправил на больничную койку еще более 70. Журналисты «КП-Самара» проследили всю цепочку превращения спирта со склада МВД в ядовитый сидр, узнали, сколько смертоносного напитка можно было изготовить из такого объема спирта и почему на складе полиции долгих 11 лет хранилось огромное количество смертельной жидкости.

Хранился как вещдок

Поначалу казалось, что в резонансной истории с отравленным сидром из Самары виновен только местный предприниматель Анар Гусейнов, который организовал полулегальное производство и в нарушение технологии, без акциза добавлял спирт в напиток, именуемый им сидром. Однако расследование привело правоохранителей к неожиданным выводам. Оказалось, что метиловый спирт, который содержался в «Мистере сидре», был украден со складов МВД, где хранился с 2012 года.

- Партию в шесть тонн украли со склада МВД в Самаре, - сообщили в официальном релизе полиции.

Контрафактный спирт был изъят во время одного из рейдов полиции еще в 2012 году. Все это время он хранился на складе изъятого контрафакта МВД – по одной из версий, в качестве вещдока.

Кеги с "Мистером сидром" изымают по всей стране. Фото: МВД

- Конфискованный «яд», он же, как указывается в СМИ, спирт, мог храниться как вещественное доказательство по уголовному делу, которое, возможно приостановлено за розыском лица или не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Если есть вероятность возобновления следствия и проведения дополнительных экспертиз, то в ходе судебного разбирательства стороне защиты представляется право знакомиться с вещественными доказательствами, непосредственно их исследовать. А значит должна быть обеспечена сохранность изъятых вещественных доказательств. Более того, это стандартная практика, когда на месте происшествия изымаются запрещенные к обороту предметы либо орудия или иные объекты, связанные с преступлением, которые в последующем признаются вещественными доказательствами. И в случае розыска обвиняемого или не установления лица, которое причастно к совершенному преступлению, так и хранятся на складах, пока не отпадут основания приостановления уголовного дела, - объяснил адвокат Кирилл Щербаков.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ детально прописаны условия хранения вещественных доказательств. Так, улики уничтожаются только при вынесении приговора по уголовному делу или постановления о прекращении уголовного дела. - Уничтожить вещественное доказательство можно только после вступления в силу приговора по делу, при условии, что суд, разрешая судьбу вещественных доказательств, постановил его уничтожить, - говорит адвокат Максим Ткач.

Вывезли со склада контрафакт

Но как же шеститонный вещдок оказался в бутылках с «Мистером сидром»? Уже известно, что в преступной схеме оказался замешан сержант полиции Иван Гребенкин, который должен был охранять склад.

Именно он в свое дежурство пустил на склад отца и сына Егоровых – 49-летнего Дмитрия и 27-летнего Алексея. Под покровом ночи они вывезли контрафакт со склада МВД. Эксперты предполагают, что преступники могли приезжать на склад не единожды – ведь в противном случае им пришлось бы задействовать грузовик. Однако эти подробности еще предстоит выяснить следствию. 8 июня все трое подозреваемых были задержаны, против них возбудили уголовное дело по статье «Кража в крупном размере». Им может грозить до шести лет колонии.

Метанол отправился прямиком на базу в поселке Винтай под Самарой Фото: Наталья АРТЯКОВА

Похищенный спирт подельники не стали долго держать у себя и продали предприимчивому дельцу Артему Айрапетяну. ИП с такими данными зарегистрирован в Самаре в 2021 году, предприниматель занимался ресторанным бизнесом и оптовой торговлей продуктами питания и напитками. У того спирт тоже не залежался – как установило следствие, именно Айрапетян продал смертельный метанол Анару Гусейнову. Чем подписал приговор трем десяткам ни в чем не повинных россиян. Бизнесмена оперативно задержали, а вечером 9 июня суд в Самары отправил Артема Айрапетяна под арест на время следствия.

Ответят за преступления

Днем ранее под арест отправили и владельца компании-производителя «Мистера сидра» Анара Гусейнова. По данным прокуратуры, узнав об отравлении он дал указания своим сотрудникам заметать следы преступления, уничтожать этикетки и саму отравленную жидкость. Однако скрыться от правосудия ему не удалось.

Анара Гусейнова и других участников преступной цепочки отправили под стражу. Фото: t.me

В результате расследования уже лишились должностей и два начальника самарского главка. От занимаемой должности освободили заместителя начальника ГУ МВД по Самарской области Юрия Сафронова, который курировал деятельность тыловых подразделений. Свой пост он занимал с августа 2020 года. Также из органов внутренних дел будет уволен начальник ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» полковник внутренней службы Александр Ремнев.

96 тонн ядовитого пойла

Независимый эксперт алкогольного рынка Андрей Небольсин рассказал о том, сколько смертоносного напитка можно было изготовить из украденного сырья.

- По моим данным, на складе ГУ МВД по Самарской области хранилось две цистерны по 18 тонн в каждой спиртосодержащей жидкости. Одни говорят, что это был метиловый спирт, а другие утверждают, что в цистернах хранился этиленгликоль. Я склонен доверять второму варианту, - говорит Андрей Небольсин. Эксперт подсчитал, что если из цистерны со спиртом было слито и в дальнейшем продано Гусейнову 6 тонн 96-градусного этиленгликоля, то в результате разбавления до 6-градусного слабоалкогольного подкрашенного напитка, то в результате должно было получиться около 96 тысячи литров готового «Мистера Сидра». - По последним данным, на вчерашний день, правоохранители уже изъяли из оборота 68 тонн суррогатного алкогольного коктейля. Думаю, за сегодняшний день уже были изъяты остальные 30 тонн продукции ООО «Анди». Однако стоит учитывать тот факт, что Гусейнов до прихода следователей на его производство, дал своим рабочим команду утилизировать улики. Мы не может точно сказать, сколько отравленного суррогата было слито в канализацию, - говорит эксперт.

Напомним, по последним данным сейчас число жертв «Мистера сидра» составляет 33 человека, еще 71 находится в больнице. Среди пострадавших – жители Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской, Курганской области и Удмуртии.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Несколько скончались, остальные в реанимации: как россияне травятся сидром (подробнее)