«Трижды штрафовали за нарушения»: уроженец Кыргызстана погубил пятерых и сам погиб на трассе под Самарой

СК возбудил уголовное дело, ведется расследование. Фото: СУ СКР по Самарской области

В половину второго ночи 27 июня 2023 года на границе Самарской области с Казахстаном произошла жуткая авария, которая унесла жизни шестерых граждан соседних республик, а восемь человек получили ранения. «КП-Самара» узнала подробности ДТП и выяснила, кто был за рулем в момент трагедии.

Шесть человек погибли, восемь - ранены. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Выехал на встречку

По данным ГУ МВД по Самарской области, ДТП произошло на трассе федерального значения А-300 «Самара – Большая Черниговка – граница с Республикой Казахстан». В ГИБДД назвали вероятным виновником смертельного ДТП на трассе А-300 гражданина Киргизии, который находился за рулем легкового автомобиля «Хендай» и выехал на полосу встречного движения. Там он лоб в лоб столкнулся с минивэном «Хонда». От удара "хонду" развернуло поперек дороги, а легковой авотмобиль вылетел в кювет.

В результате автокатастрофы погибли шесть человек: двое граждан Киргизии и четверо - Узбекистана. Это водитель «Хендай» и четыре его пассажира, а также один пассажир минивэна. Восемь человек из «Хонды» были госпитализированы в больницу с различными по степени тяжести травмами.

Водитель и пассажиры легкового авто "Хендай" погибли. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Уроженцы Кыргызстана ехали в сторону дома

Как стало известно, в автомобилях были иностранцы. В легковом автомобиле находились граждане Кыргызстана и Узбекистана, а у минивэна были номера одной из соседних республик. Сотрудники ГИБДД рассказали журналисту «Комсомолки», что известно о погибшем виновнике смертельной аварии.

Авария произошла ночью на трассе А-300. Фото: ГУ МВД по Самарской области

- За рулем легкового автомобиля «Хендай» находился 30-летний уроженец Кыргызстана. По оперативным данным с начала этого года он трижды привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, - рассказали сотрудники Госавтоинспекции.

До приезда скорой помощи скончались водитель Hyundai Elantra и четверо его пассажиров: 26-летний, 25-летний и 48-летний мужчины, 20-летняя девушка. Кроме того, на месте погибла 43-летняя пассажирка Honda Stepwgn, уроженка Узбекистана.

Что касается второго водителя, то по данным собственных источников «КП-Самара» им оказался 25-летний уроженец Узбекистана, который только в 2023 году привлекался к административной ответственности более 10 раз. Виновник аварии двигался в сторону Казахстанской границы, а то время как минивэн из Узбекистана ехал ему навстречу, в сторону Самары. О целях их визита в Самарскую область не сообщается, не исключено, что иностранцы были здесь проездом, когда возвращались домой по федеральной трассе.

В минивэне ехали уроженцы Узбекистана. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Центральный аппарат СК взял на контроль ход расследования

По факту смертельного ДТП самарские следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В настоящее время на месте столкновения двух автомобилей с иностранными номерами криминалисты проводят оперативные мероприятия. Глава СК РФ Александр Бастыркин взял на контроль ход расследования и поручил региональному следственному управлению доложить об установленных обстоятельствах.

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