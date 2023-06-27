Смертельный понедельник: за сутки на трассах Самарской области в жутких ДТП погибло 10 человек

За 24 часа в Самарской области в жутких ДТП разбились 10 человек, в том числе ребенок. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Еще два года назад региональные СМИ окрестили большое количество смертельных ДТП на трассах «Самарской аномалией». За короткий промежуток времени в жутких авариях погибли десятки человек. Некоторое время количество смертельных ДТП не превышало критической отметки, но 26 июня 2023 года новостные ленты, в том числе и федеральные, начали пестрить пугающими заголовками о большом количестве смертей на самарских трассах. «КП-Самара» собрала все данные о смертельных авариях за минувшие сутки в регионе.

Легковушка с тремя детьми разбилась на трассе М-5

На данный момент известно о трех крупных авариях со смертельными исходами за последние 24 часа в Самарской области. Первая новость в СМИ пришла из Сергиевского района, где на 1086 км трассы М-5 «Урал» произошло лобовое столкновение легковушки «Хендай» и большегруза. В страшной аварии погиб 53-летний мужчина и 14-летняя девочка. Всего в пострадавшей легковушке находилось всего трое детей.

- В лобовом столкновении погиб водитель и несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля. Три человека – 46-летняя пассажирка, а также двое детей – 14 и 9 лет были госпитализированы в больницу с травмами,- рассказал прибывший на место смертельной аварии начальник ОГИБДД О МВД России по Сергиевскому району майор полиции Юрий Беляев.

Семья с тремя детьми врезалась лоб в лоб в большегруз. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Водитель ВАЗа из Тольятти погиб в больнице

Следом после этого происшествия полицейские сообщили об еще одной смертельной аварии, но уже в Тольятти. По данным ведомства, на улице Коммунистической, 28 столкнулись лоб в лоб ВАЗ-2112 и «Ауди». 50-летний пассажир отечественной легковушки скончался на месте аварии до прибытия медиков, водителя в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Отечественная легковушка не уступила "Ауди". Фото: ГУ МВД по Самарской области

- По предварительным данным, 60-летний водитель «двенадцатой» при повороте не уступил дорогу встречной иномарке. Прибывшие сотрудники полиции обеспечили беспрепятственный проезд транспортных средств и устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Водитель ВАЗа скончался в больнице. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как стало известно «КП-Самара» от собственных источников, медики не смогли спасти травмированного водителя ВАЗа. 60-летний водитель скончался в больнице, пополнив число погибших.

Шесть погибших иностранцев

Завершилась серия смертельных ДТП понедельника в ночь на вторник, 27 июня. В половине второго ночи соцсети «взорвало» сообщение о крупной аварии на федеральной трассе в Большеглушицком районе Самарской области. Страшная авария произошла на 110 км автодороги Самара-Большая Черниговка на границе с Казахстаном А-300. На трассе столкнулись минивэн и легковушка с иностранцами. Погибло шесть человек, еще восьмерых медики срочно госпитализировали в больницу.

- По предварительной информации «Хендай» под управлением 30-летнего гражданина Кыргызстана выехал на полосу встречного движения и столкнулся с минивэном «Хонда», зарегистрированного за пределами РФ, которым управлял 25-летний водитель, - сообщил начальник УГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов. – В результате этого столкновения водитель легкового автомобиля и четыре его пассажира, все граждане других государств, получили смертельные травмы. Один пассажир минивэна также скончался на месте происшествия.

Итого, за минувшие 24 часа в Самарской области по официальным данным погибло 9 человек, еще один чуть позже скончаля в больнице, по информации источника «Комсомольской правды». Еще 11 человек получили различные по степени тяжести травмы.

Ночью на границе с Казахстаном в ДТП на смерть разбились шесть иностранцев. Фото: ГУ МВД по Самарской области

«Самарская аномалия» вернулась?

«Самарская аномалия» вновь вернулась на региональные трассы. Ранее начальник управления ГИБДД по Самарской области, полковник полиции Юрий Некрасов рассказывал в эфире радио «Комсомольской правды», почему в регионе так часто происходят ДТП с особо тяжкими последствиями.

- Главной причиной ДТП является нарушение скоростного режима, несоблюдение правил дорожного движения, опасные маневры, связанные с выездом на встречную полосу. Зачастую бывают случаи, когда водители садятся за руль в нетрезвом виде, - объяснял Юрий Некрасов.

Госавтоинспекция и власти Самарской области проводят работу по профилактике, однако контролировать каждого, кто садится за руль, невозможно.

- Каждый человек, садясь за руль, должен понимать, что он управляет средством повышенной опасности. Нужно быть максимально аккуратными. Я взываю к вашему здравому смыслу: берегите свое здоровье, - призвал Юрий Некрасов.

Но не все согласились с тем, что «аномалия» смертельных ДТП связана лишь с действиями самих автолюбителей. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн инициировал в 2021 году проверку в связи с участившимися случаями смертельных ДТП на дорогах Самарской области. Тогда за несколько месяцев в регионе произошло 15 крупных автокатастроф, где погибло более 40 человек. Первоначальные выводы федеральных полицейских коснулись неудовлетворенной работы регионального министерства транспорта.

- Едва ли не большинство смертельных ДТП явились итогом недоработок дорожников: отсутствия отбойников, освещения, разметки, дорожных знаков и прочее, - заявил на своей станице в социальных сетях депутат.

За два года региональные власти провели десятки проверок состояния автодорог, учли и исправили все замечания федералов, а также инициировали проведение постоянной инспекции наиболее аварийных дорог. Проведенная работа вновь показала, что основной причиной смертельных ДТП из года в год является выезд на встречку и нарушение скоростного режима.

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