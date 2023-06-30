Поговорили и отпустили: следователи не нашли оснований для задержания авторитета из 90-х Игоря Сиротенко после смертельного поджога

СК продолжает расследование поджога салона ритуальных услуг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

28 июня 2023 года стало известно о громком задержании авторитета времен 90-х Игоря Сиротенко. Он прилетел в Самарскую область из Турции, и прямо из аэропорта Курумоч «Сироту Тольяттинского» забрали в управление Следственного комитета региона. Причиной стала масштабная проверка из-за поджога салона ритуальных услуг на улице Авроры. Правоохранители уже нашли подозреваемых, сейчас проверяются все возможные, в том числе криминальные, связи.

"Не нашлось претензий"

51-летний Игорь Сиротенко отправился на беседу со следователями вместе со своим адвокатом. Как стало известно от источников в правоохранительных органах, к авторитету у следователей не нашлось претензий и его отпустили. В СУ СКР по Самарской области эту ситуацию журналистам комментировать не стали.

Свою точку зрения высказал самарский автор книг о криминальной Самаре и Тольятти Олег Иванец, который пристально следит за развитием событий. По мнению Олега Иванца, «следователи не совладали с Сиротой». Ранее мы рассказывали, что в лихие 90-е Игорь Сиротенко имел большой авторитет не только среди бандитов, он буквально «ногой открывал двери к самарским полицейским». «Сирота Тольяттинский», по версии правоохранителей, в 90-е имел поддержку не только местных авторитетов, но и поддерживал связи с ОПГ Тольятти, Москвы, Питера, Тюмени и Киргизии.

"Могущественная группировка"

В одном из релизов УФСКН по Самарской области ОПГ «Сиротиновские» характеризовали так:

- В 90-е годы эта группировка считалась весьма могущественной в Тольятти, которая контролировала промышленные предприятия, объекты торговли, малый бизнес. Группировке приписывалось несколько громких убийств членов конкурирующих преступных групп при разделе сфер влияния. Также «непрофильным» направлением деятельности ОПГ была наркоторговля.

К Игорю Сиротенко в СК нет претензий. Фото: t.me/banditskayasamara

Напомним, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов занимаются расследованием ЧП в сфере ритуальных услуг. В ночь на 18 ноября 2022 года в похоронном доме на улице Авроры, 25 произошел пожар. В результате на месте ЧП погибла молодая женщина, а в больнице скончался 61-летний охранник. У следствия было достаточно оснований предполагать, что к совершению преступления причастны двое – Аршак Енгибарян 1991 года рождения и Георгий Цицеров 1969 года рождения. «Сиротиновских» объявили в розыск. Кроме того, вместе с предполагаемыми поджигателями в розыск были объявлены также и двое мужчин, которых силовики считают вышестоящими членами ОПС – Игорь Сиротенко, предполагаемый глава банды, и его ероятная «правая рука» Виталий Мартиросов, известный в некоторых кругах как Гонза.

Расследование продолжается. «КП-Самара» следит за развитием событий.

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