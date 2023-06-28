В Самаре задержали криминального авторитета из 90-х Игоря Сиротенко

«Человек, прошедший 90-е, и вышедший победителем во всех конфликтах в Жигулевских войнах, враг всемогущего Напарника, бенефициар Империи Захара после смерти хозяина, бенефициар ряда строительных проектов Самары. Человек, который открывал ногой двери к самарским правоохранителям. Человек, который имеет доступ в московские кабинеты высших структур. Человек, который аффилирован с крымскими событиями. Человек... большой человек. Авторитетнейший бизнесмен», - так описывает автор книг про бандитскую Самару и Тольятти Олег Иванец подозреваемого в убийстве двух человек при поджоге салона ритуальных услуг. В конце июня 2023 года силовики задержали в аэропорту Курумоч того самого Игоря Сиротенко, который в 90-е возглавил мощнейшую криминальную ОПС. Именно «Сиротиновские» стали провокаторами конфликта двух «ритуальных» игроков, в результате чего в Самаре погибли невинные люди. «КП-Самара» узнала подробности этого громкого дела.

Подожгли ритуальный салон на Авроре в ноябре 2022 года

По прилету из Турции в самарском аэропорту Курумоч был задержан 51-летний Игорь Сиротенко, в авторитетных кругах известный как Сирота Тольяттинский. По некоторым данным сейчас он находится в Следственном комитете вместе со своим адвокатом. Игоря Сиротенко задержали по подозрению в причастности к поджогу салона ритуальных услуг на улице Авроры, 25 в ночь на 18 ноября 2022 года. В результате пожара погибло два человека – 31-летняя женщина умерла на месте, а 61-летний мужчина скончался в больнице.

ЧП в сфере ритуальных услуг вызвало широкий резонанс, правоохранители провели много оперативной работы и вышли на подозреваемых. У следствия было достаточно оснований предполагать, что к совершению преступления причастны двое – Аршак Енгибарян 1991 года рождения и Георгий Цицеров 1969 года рождения. Мужчин объявили в розыск.

Салон ритуальных услуг подожгли в ночь на 18 ноября 2022 года. Фото: СУ СКР по Самарской области

Олег Иванец в своем телеграм-канале «Бандитская Самара» немного приоткрыл завесу тайны над ходом расследования уголовного дела и сообщил, что вместе с предполагаемыми поджигателями в розыск были объявлены также и вышестоящие члены ОПС – глава банды Игорь Сиротенко и его «правая рука» Виталий Мартиросов, известный как Гонза.

Кто такой Игорь Сиротенко – глава ОПС «Сиротиновские»?

О самой группировке «Сиротиновские» могут многое рассказать известные писатели Эдуард Кондратов и Людмила Бородина, которые собирают информацию о криминальном Тольятти. Самарский писатель-блогер Олег Иванец опубликовал отрывок из рукописи неизданной книги «Бандитский ВАЗ»:

«ГРУППА СИРОТЫ:

- Лидер- Сиротенко Игорь, 1972 года рождения, уроженец Тольятти, судим. Костяк группы- 100 человек. Взаимодействует с вором в законе Василием Гвасалией (Дикий, Буцик). Костяк группы отошел от группы Димы Большого. Поддерживает связи с ОПГ Тольятти, Москвы, Питера, Тюмени и Киргизии. Напряженные отношения складываются с тольяттинскими авторитетами Напарником и Шейкиным. Группа оснащена нарезным оружием, современными средствами связи, владеет оперативной информацией по городу и области. Сирота поддерживает связи с некоторыми руководителями УВД города. Для легализации оружия создана фирма «Август». Организованы регулярные спортивные занятия, стрельбы в тире. Связь между боевиками осуществляется по телефонам, где проживают сожительницы. Контролируют автомагазин и стоянку откатных автомобилей на пересечении улиц Чайкиной и Ярославской. Контролируют Комсомольский рынок, киоски, комки в Комсомольском районе, Шлюзовом. Контролируют нефтебазу, участвуют в транзите наркотиков из Средней Азии в Европу и США. Сиротенко даже выезжал в США на встречу с представителями русской наркомафии. Сиротенко целенаправленно ищет контакты с представителями русской наркомафии для все большего распространения наркотиков. В частности, через воров в законе Сочи и Москвы ищет способы доставки наркотиков из стран дальнего зарубежья, куда направлял представителей (к примеру, в Сингапур). У Сиротенко коррумпированные связи...».

Такую характеристику Игорю Сиротенко давали в 90-е годы.В одном из релизов УФСКН по Самарской области ОПГ «Сироты» характеризовали так:

- В 90-е годы это была весьма могущественная преступная группировкап Тольятти, которая контролировала промышленные предприятия, объекты торговли, малый бизнес. Группировке приписывалось несколько громких убийств членов конкурирующих преступных групп при разделе сфер влияния. Также «непрофильным» направлением деятельности ОПГ «Сироты» была наркоторговля.

Эксперты не исключают, что за 30 с небольшим лет связи и влияние авторитета могли окрепнуть. Но это не помогло - он был задержан по подозрению в организованном преступлении.

Расследование продолжается. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

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