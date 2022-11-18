Следователи установили личность погибшей при пожаре женщины Фото: СУ СК по Самарской области

Следователи возбудили уголовное дело после смертельного пожара в магазине ритуальных услуг на улице Авроры в Самаре. Как выяснилось, павильон, в котором заживо сгорела женщина и пострадал мужчина, подожгли.

— Дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц общеопасным способом» и по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ «Покушение на убийство двух лиц», — сообщили в СУ СК по Самарской области.

Напомним, пожар произошел в ночь на пятницу, 18 ноября 2022 года. Ритуальный магазин загорелся около 3 часов. Огонь охватил территорию в 200 кв. м. У пожарных ушло больше двух часов на его тушение. В результате произошедшего погибла 31-летняя женщина. Еще один человек — 61-летний мужчина — получил многочисленные ожоги. Его госпитализировали в одну из городских больниц.

На место ЧП выезжали следователи и криминалисты. Их действия координировал и.о. руководителя следственного управления Александр Воеводин. В настоящее время правоохранители продолжают разбираться во всех обстоятельствах происшествия.

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