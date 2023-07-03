«Работала в бутике, любила дорогие авто»: в Самаре блондинке перерезали горло и выбросили из машины на ходу

Молодая самарчанка лишилась жизни из-за продажи люксового автомобиля
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
В социальных сетях вечером, 3 июля 2023 года, появилась информация о ЧП в Самаре. На улице Водников, напротив дома №77, была найдена молодая девушка с перерезанным горлом. Очевидцы утверждают, что окровавленную самарчанку выбросили из черного «Лэнд Крузера» прямо на ходу. «КП-Самара» узнала подробности жуткого происшествия.
По словам свидетелей, девушку с перерезанным горлом выбросили из ее собственного автомобиля. При ней нашли права, ключи и документы на угнанный черный «Лэнд Крузер». Как удалось выяснить журналисту «Комсомольской правды», погибшую жительницу Самары звали Екатерина К., ей было 34 года. Длинные светлые волосы, стройная фигурка, симпатичное лицо - Екатерина была настоящей красавицей. 10 лет назад девушка заочно отучилась на экономическом факультете, вела свой небольшой бизнес. Судя по всему, дела шли неплохо - белокурая красавица ездила на большом черном джипе Toyota Land Cruiser, на ее страничке в соцсетях есть и другие фото с дорогими черными иномарками. Никому и в голову не могло прийти, что и именно автомобиль может стать причиной ее гибели. Все шло хорошо, пока девушка не решила продать машину и не выставила ее на продажу на сайте объявлений.
- Погибшая продавала свой автомобиль Toyota Land Cruiser на сайте бесплатных объявлений, - рассказал нам собственный источник, знакомый с ситуацией.
Мы нашли объявление Екатерины. Свой автомобиль, черный Toyota Land Cruiser 200, 2011 года выпуска, девушка планировала продать за 3 650 000 рублей. Объявление было опубликовано 30 июня, за несколько дней оно набрало более 50 тысяч просмотров.
Екатерина К. работала в бутике модной одежды
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
Судя по аккаунту на сайте объявлений, 34-летняя самарчанка работала в бутике модной одежды на улице Некрасовской. Отзывы у продавца положительные, покупатели мужского пола особенно отмечают красивую внешность девушки.
За жизнь молодой самарчанки боролись две бригады врачей скорой помощи, но спасти девушку не удалось. Полиция объявила план «Перехват». В другой части Самары через некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить автомобиль, предположительно принадлежавшей убитой девушке.
- Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщили в СУ СКР по Самарской области.
СК возбудил уголовное дело. Фото: СУ СКР по Самарской области
По неофициальным данным, Екатерина вместе с покупателем приезжали в РЭО ГИБДД на улице Алма-Атинской. На видеокамеры наружного наблюдения попал подозреваемый. Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести оперативную работу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется поиск подозреваемых в убийстве.
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