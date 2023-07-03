«Работала в бутике, любила дорогие авто»: в Самаре блондинке перерезали горло и выбросили из машины на ходу

Молодая самарчанка лишилась жизни из-за продажи люксового автомобиля Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В социальных сетях вечером, 3 июля 2023 года, появилась информация о ЧП в Самаре. На улице Водников, напротив дома №77, была найдена молодая девушка с перерезанным горлом. Очевидцы утверждают, что окровавленную самарчанку выбросили из черного «Лэнд Крузера» прямо на ходу. «КП-Самара» узнала подробности жуткого происшествия.

Продавала машину, работала в бутике

По словам свидетелей, девушку с перерезанным горлом выбросили из ее собственного автомобиля. При ней нашли права, ключи и документы на угнанный черный «Лэнд Крузер». Как удалось выяснить журналисту «Комсомольской правды», погибшую жительницу Самары звали Екатерина К., ей было 34 года. Длинные светлые волосы, стройная фигурка, симпатичное лицо - Екатерина была настоящей красавицей. 10 лет назад девушка заочно отучилась на экономическом факультете, вела свой небольшой бизнес. Судя по всему, дела шли неплохо - белокурая красавица ездила на большом черном джипе Toyota Land Cruiser, на ее страничке в соцсетях есть и другие фото с дорогими черными иномарками. Никому и в голову не могло прийти, что и именно автомобиль может стать причиной ее гибели. Все шло хорошо, пока девушка не решила продать машину и не выставила ее на продажу на сайте объявлений.

- Погибшая продавала свой автомобиль Toyota Land Cruiser на сайте бесплатных объявлений, - рассказал нам собственный источник, знакомый с ситуацией.

Мы нашли объявление Екатерины. Свой автомобиль, черный Toyota Land Cruiser 200, 2011 года выпуска, девушка планировала продать за 3 650 000 рублей. Объявление было опубликовано 30 июня, за несколько дней оно набрало более 50 тысяч просмотров.

Екатерина К. работала в бутике модной одежды Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Судя по аккаунту на сайте объявлений, 34-летняя самарчанка работала в бутике модной одежды на улице Некрасовской. Отзывы у продавца положительные, покупатели мужского пола особенно отмечают красивую внешность девушки.

Возбуждено уголовное дело

За жизнь молодой самарчанки боролись две бригады врачей скорой помощи, но спасти девушку не удалось. Полиция объявила план «Перехват». В другой части Самары через некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось обнаружить автомобиль, предположительно принадлежавшей убитой девушке.

- Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

СК возбудил уголовное дело. Фото: СУ СКР по Самарской области

По неофициальным данным, Екатерина вместе с покупателем приезжали в РЭО ГИБДД на улице Алма-Атинской. На видеокамеры наружного наблюдения попал подозреваемый. Сотрудники правоохранительных органов продолжают вести оперативную работу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, ведется поиск подозреваемых в убийстве.

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