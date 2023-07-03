«Продавала черный джип»: что известно об убийстве девушки, которую выбросили из машины в Самаре

Сейчас в трагедии разбираются следователи. Фото: СУ СК по Самарской области

Трагедия, которая произошла в Самаре вечером в понедельник, 3 июля 2023 года, начала обрастать подробностями. Напомним, несколько часов назад прохожих шокировала жуткая картина: неизвестный на черном джипе выбросил из салона девушку и скрылся. Оказалось, что у пострадавшей было ножевое ранение. К сожалению, она не выжила. Рассказываем все, что известно об убийстве на данный момент.

«Она еще была живой, когда ее выбросили»

ЧП произошло на улице Водников, 77. Как сообщили очевидцы, неизвестный подъехал на черном джипе и выбросил из салона девушку с колото-резаной раной шеи. На месте работали полицейские и медики. К сожалению, попытки спасти несчастную оказались тщетными – она скончалась на месте.

– Я была там и видела ее еще живой. Вызвала скорую, а мой знакомый зажимал ей рану, но кровопотеря была очень большая. И скончалась она уже у него, можно сказать, на руках, – рассказала одна из местных жительниц.

При себе у девушки обнаружили телефон и ключи. Предположительно, автомобиль, на котором скрылся убийца, принадлежал погибшей. Позднее его нашли в другой части города.

«Планировала продать автомобиль»

Как выяснилось позднее, джип, о котором шла речь – Toyota Land Cruiser. Его владелица – 34-летняя Екатерина К. По информации телеграм-канала «Штефан знает!», девушка могла иметь отношение к магазину «Шопоголик» в Самаре. Предположительно, она планировала продать иномарку.

– Есть первоначальное данные, что она приезжала с подозреваемым в РЭО. Кроме того, его замечали в районе автомойки накануне ЧП. Сейчас подозреваемого ищут, – сообщается в телеграм-канале.

Очевидцы предполагают, что убийца представился покупателем, а после напал на девушку. Истинные мотивы преступника предстоит установить следователям. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.