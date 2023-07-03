«Продавала черный джип»: что известно об убийстве девушки, которую выбросили из машины в Самаре

Сейчас в трагедии разбираются следователи. Фото: СУ СК по Самарской области
Трагедия, которая произошла в Самаре вечером в понедельник, 3 июля 2023 года, начала обрастать подробностями. Напомним, несколько часов назад прохожих шокировала жуткая картина: неизвестный на черном джипе выбросил из салона девушку и скрылся. Оказалось, что у пострадавшей было ножевое ранение. К сожалению, она не выжила. Рассказываем все, что известно об убийстве на данный момент.
ЧП произошло на улице Водников, 77. Как сообщили очевидцы, неизвестный подъехал на черном джипе и выбросил из салона девушку с колото-резаной раной шеи. На месте работали полицейские и медики. К сожалению, попытки спасти несчастную оказались тщетными – она скончалась на месте.
– Я была там и видела ее еще живой. Вызвала скорую, а мой знакомый зажимал ей рану, но кровопотеря была очень большая. И скончалась она уже у него, можно сказать, на руках, – рассказала одна из местных жительниц.
При себе у девушки обнаружили телефон и ключи. Предположительно, автомобиль, на котором скрылся убийца, принадлежал погибшей. Позднее его нашли в другой части города.
Как выяснилось позднее, джип, о котором шла речь – Toyota Land Cruiser. Его владелица – 34-летняя Екатерина К. По информации телеграм-канала «Штефан знает!», девушка могла иметь отношение к магазину «Шопоголик» в Самаре. Предположительно, она планировала продать иномарку.
– Есть первоначальное данные, что она приезжала с подозреваемым в РЭО. Кроме того, его замечали в районе автомойки накануне ЧП. Сейчас подозреваемого ищут, – сообщается в телеграм-канале.
Очевидцы предполагают, что убийца представился покупателем, а после напал на девушку. Истинные мотивы преступника предстоит установить следователям. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.