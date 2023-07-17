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Общество17 июля 2023 10:00

«За бесплатные похороны тоже придется заплатить»: ритуальный агент рассказал, во сколько обойдется погребение в Самаре

Ритуальный агент рассказала, сколько стоят бесплатные похороны в Самаре
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Ритуальные агенты готовы взять на себя всю ответственность за похороны за "кругленькую" сумму

Ритуальные агенты готовы взять на себя всю ответственность за похороны за "кругленькую" сумму

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда умирает кто-то из близких, родственники зачастую оказываются в растерянности. Куда обращаться, чтобы организовать похороны в Самаре, за что, кому и сколько платить, какие услуги можно получить бесплатно - на все эти вопросы приходится искать ответы в состоянии горя и стресса. Чем зачастую пользуются недобросовестные представители ритуального бизнеса. На прошлой неделе Самару потрясла резонансная история, когда в частном морге тела умерших пожилых самарцев хранили в продуктовых морозильниках, нередко появляются и сообщения о других нарушениях в похоронной сфере. Горожане судачат - мол, за похороны придется выложить немалую сумму, а пенсионеры заранее начинают копить "гробовые". Сколько на самом деле стоят похороны в Самаре, на какие услуги родственники умерших могут рассчитывать бесплатно, а за что придется заплатить, журналисту "КП-Самара" рассказала директор ритуального агентства «Благо» Екатерина Костылева.

Бесплатные похороны в Самаре по гарантированному перечню

Эксперт предупреждает: окончательная сумма похорон будет зависеть исключительно от желания и возможностей родственников усопшего.

- В Самаре сумма варьируется от 7793 рублей и до 300 тысяч (и даже больше),- пояснила Екатерина Костылева.

Горожанам предлагают возможность похоронить умершего родственника «бесплатно» по гарантированному перечню. Однако на деле за льготные похороны тоже придется доплатить:

Предоставление и доставка гроба – 1848 рублей

Перевозка умершего на кладбище – 877 рублей

Погребение – 5067 рублей

ИТОГО: 7793 рубля

Услуги государственного морга для самарцев действительно бесплатные – там умершего бальзамируют, моют и одевают в привезенную родственниками одежду. А вот другие атрибуты – крест, венки, свечи, цветы и пр. покупается за личный счет родственников покойного, и суммы могут очень сильно разниться в зависимости от запросов клиентов. Таким образом даже «бесплатные» похороны в Самаре могут выйти «в копеечку».

Платные похороны в Самаре: сколько стоит, за что придется заплатить

Как показывает практика, многие самарцы соглашаются на предложения частных ритуальных агентов и выкладывают за погребение гораздо большую сумму. С другой стороны, зачастую родственникам проще отдать деньги, чтобы кто-то сведущий взял на себя все хлопоты.

- Агенты предлагают свою слуги не только в организации похорон, но и готовы помочь в оформлении необходимых документов. Единственное условие, которое есть у добросовестных ритуальных агентов, тело усопшего принимается исключительно со справкой о смерти, где указана причина,- объясняет Екатерина Костылева. - Тело из морга выдается только близким покойного при предоставлении документов, подтверждающих родство. Ритуальный агент может забрать усопшего на время подготовки похорон в свое (или арендованное) специализированное трупохранилище, либо родственники после бальзамирования, грима и одевания везут покойного домой. В последнее время самарцы хоронят близких практически на следующий день после смерти, но есть случаи, когда верующие по канонам церкви выжидают срок в три дня.

Прайс на услуги частных похоронных агентств в Самаре выглядит так:

Выезд агента на место – от 2000 рублей

Оформление необходимой документации – от 5000 рублей

Гроб «Красный бархат» - от 4500 рублей

Крест «Сосна» - 2500 рублей

Табличка с ФИО и датой – 500 рублей

Катафалк – 8000 рублей

Похоронная бригада – 6000 рублей

Санитарские услуги морга (помыть, одеть, загримировать и т.д.) – от 12000 рублей

Одежда для покойного (по запросу) – 3500 рублей

Церковный набор (крест в руку, венок на лоб, икона, нательный крест) – 1000 рублей

Подготовка места на кладбище в городской черте (само место предоставляется бесплатно в порядке очередности) – от 23500 рублей

ИТОГО: от 68500 рублей

Как отмечает эксперт, это стандартный набор услуг, который можно заказать у ритуального агента в Самаре. Список может сокращаться или дополняться в зависимости от запроса. Например, похоронные дома предлагают также изготовить металлические оградки (от 10 тысяч рублей), гранитные памятники (от 20 тысяч рублей), у них же можно сразу заказать венки (от 1,5 тысячи рублей) и живые цветы (от 300 рублей).

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