Ритуальные агенты готовы взять на себя всю ответственность за похороны за "кругленькую" сумму Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Когда умирает кто-то из близких, родственники зачастую оказываются в растерянности. Куда обращаться, чтобы организовать похороны в Самаре, за что, кому и сколько платить, какие услуги можно получить бесплатно - на все эти вопросы приходится искать ответы в состоянии горя и стресса. Чем зачастую пользуются недобросовестные представители ритуального бизнеса. На прошлой неделе Самару потрясла резонансная история, когда в частном морге тела умерших пожилых самарцев хранили в продуктовых морозильниках, нередко появляются и сообщения о других нарушениях в похоронной сфере. Горожане судачат - мол, за похороны придется выложить немалую сумму, а пенсионеры заранее начинают копить "гробовые". Сколько на самом деле стоят похороны в Самаре, на какие услуги родственники умерших могут рассчитывать бесплатно, а за что придется заплатить, журналисту "КП-Самара" рассказала директор ритуального агентства «Благо» Екатерина Костылева.

Бесплатные похороны в Самаре по гарантированному перечню

Эксперт предупреждает: окончательная сумма похорон будет зависеть исключительно от желания и возможностей родственников усопшего.

- В Самаре сумма варьируется от 7793 рублей и до 300 тысяч (и даже больше),- пояснила Екатерина Костылева.

Горожанам предлагают возможность похоронить умершего родственника «бесплатно» по гарантированному перечню. Однако на деле за льготные похороны тоже придется доплатить:

Предоставление и доставка гроба – 1848 рублей

Перевозка умершего на кладбище – 877 рублей

Погребение – 5067 рублей

ИТОГО: 7793 рубля

Услуги государственного морга для самарцев действительно бесплатные – там умершего бальзамируют, моют и одевают в привезенную родственниками одежду. А вот другие атрибуты – крест, венки, свечи, цветы и пр. покупается за личный счет родственников покойного, и суммы могут очень сильно разниться в зависимости от запросов клиентов. Таким образом даже «бесплатные» похороны в Самаре могут выйти «в копеечку».

Платные похороны в Самаре: сколько стоит, за что придется заплатить

Как показывает практика, многие самарцы соглашаются на предложения частных ритуальных агентов и выкладывают за погребение гораздо большую сумму. С другой стороны, зачастую родственникам проще отдать деньги, чтобы кто-то сведущий взял на себя все хлопоты.

- Агенты предлагают свою слуги не только в организации похорон, но и готовы помочь в оформлении необходимых документов. Единственное условие, которое есть у добросовестных ритуальных агентов, тело усопшего принимается исключительно со справкой о смерти, где указана причина,- объясняет Екатерина Костылева. - Тело из морга выдается только близким покойного при предоставлении документов, подтверждающих родство. Ритуальный агент может забрать усопшего на время подготовки похорон в свое (или арендованное) специализированное трупохранилище, либо родственники после бальзамирования, грима и одевания везут покойного домой. В последнее время самарцы хоронят близких практически на следующий день после смерти, но есть случаи, когда верующие по канонам церкви выжидают срок в три дня.

Прайс на услуги частных похоронных агентств в Самаре выглядит так:

Выезд агента на место – от 2000 рублей

Оформление необходимой документации – от 5000 рублей

Гроб «Красный бархат» - от 4500 рублей

Крест «Сосна» - 2500 рублей

Табличка с ФИО и датой – 500 рублей

Катафалк – 8000 рублей

Похоронная бригада – 6000 рублей

Санитарские услуги морга (помыть, одеть, загримировать и т.д.) – от 12000 рублей

Одежда для покойного (по запросу) – 3500 рублей

Церковный набор (крест в руку, венок на лоб, икона, нательный крест) – 1000 рублей

Подготовка места на кладбище в городской черте (само место предоставляется бесплатно в порядке очередности) – от 23500 рублей

ИТОГО: от 68500 рублей

Как отмечает эксперт, это стандартный набор услуг, который можно заказать у ритуального агента в Самаре. Список может сокращаться или дополняться в зависимости от запроса. Например, похоронные дома предлагают также изготовить металлические оградки (от 10 тысяч рублей), гранитные памятники (от 20 тысяч рублей), у них же можно сразу заказать венки (от 1,5 тысячи рублей) и живые цветы (от 300 рублей).

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