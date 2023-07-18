«Обернулся, а сын уже летит через отбойник»: на глазах самарца его жена погибла в жутком ДТП, но спасла малыша

Андрей Милютин стал вдовцом и теперь один воспитывает троих детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Утром, 10 июля 2023 года, на трассе Самара-Бугуруслан около города Кинель произошла серьезная авария, которая унесла жизнь матери троих детей. Женщина погибла на глазах своего супруга – ценой собственной жизни она спасла своего полуторагодовалого сына. Муж погибшей Андрей Милютин рассказал журналистам «КП-Самара» о том, что произошло в то роковое утро на трассе.

Машина сломалась по пути домой

Андрей был за рулем грузового автомобиля «Хендай», с ним в машине находилась супруга Виктория и маленький сын. По пути машина заглохла и мужчина встал на «аварийках» на обочине в безопасном месте. Проверив двигатель, Андрей заметил, что вытекает охлаждающая жидкость. Необходимо было устранить поломку.

- Мне нужно было время, чтобы починить машину и продолжить путь. Я попросил супругу немного погулять с сыном на поле рядом, так как было очень жарко, а в машине им стало бы душно, пока я занимаюсь ремонтом. Я вышел из машины и только хотел помочь жене перелезть через отбойник, как в нас на полной скорости врезалась фура, - рассказывает глава семьи Милютиных.

Оттолкнула сына, а сама погибла под колесами

Все произошло за доли секунды. Андрей обернулся и увидел, как его сын перелетает через отбойник и падает в траву. Супругу отбросило на несколько метров, но она успела отбросить ребенка из-под колес фуры. Женщина погибла на месте.

- Я бросился к сыну. Через некоторое время приехали медики, его на реанимобиле госпитализировали в больницу. Врачи обнаружили гематому в голове, ставят капельницы, делают уколы. Он пришел в сознание, но пока никто не дает никаких прогнозов на будущее. Сейчас мы ждем результатов КТ и МРТ, вероятно, предстоит операция. Я не знаю, что будет, - Андрею тяжело говорить об этом.

Многодетной маме было всего 35 лет Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

"Дочки плакали несколько дней"

Погибшая Виктория Милютина вместе с Андреем воспитывали троих детей – двух дочерей и маленького сына. Супруги были вместе уже более 13 лет, а в этом году должны были отметить «оловянную свадьбу». Старшие дочки узнали об аварии в тот же день, они вместе с тетей, у который гостили в выходные, возвращались домой.

- Старшая дочь увидела мою машину и сразу все поняла. Когда им рассказали, что мама погибла, а брат находится в больнице, девочки очень сильно плакали несколько дней. Я стараюсь их поддерживать, обнимаю, успокаиваю, но это очень сложно даже мне самому. Я до сих пор не могу поверить, что Виктории больше нет с нами, - сдерживая слезы говорит вдовец.

Похмелье или жара?

Прибывшие на место сотрудники полиции отвезли обоих водителей на медицинское освидетельствование. У Андрея не обнаружили в крови запрещенных веществ или алкоголя, а вот результаты анализа виновника аварии до сих пор неизвестны.

- Водитель «Вольво» Дмитрий А., как мне известно живет в селе Тимашево. В 7 утра он выехал из Отрадного, а уже в 9 произошла авария. 5 июля у него был день рождения, в выходные 8-9 числа, вероятно, он отмечал праздник. Может быть такое, что в понедельник утром он сел за руль с похмелья, но это лишь предположения, результатов экспертизы до сих пор нет, - говорит наш собеседник.

Фура на полной скорости врезалась стоящий на обочине грузовик. Фото: ГУ МВД по Самарской области

По словам вдовца, виновник аварии практически на следующий день через своего знакомого обратился к семье и предложил 30 тысяч рублей на похороны. Андрей отказался от денег, ведь никакими деньгами не вернешь жизнь матери троих детей. Сейчас мужчина пытается добиться справедливого наказания для водителя фуры. Андрей Милютин считает, что виновник аварии пытается всеми способами избежать наказания на смертельное ДТП. По слухам, водитель Дмитрий А. имеет дружеские связи в правоохранительных органах. Однако следователь, который проводил проверку на месте трагедии сообщил, что водитель фуры потерял сознание за рулем от жары. В настоящее время проверка продолжается, устанавливаются все обстоятельства происшествия.