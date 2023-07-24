Щупала «грудь» и валялась на братской могиле: на самарчанку возбудили уголовное дело за осквернение памятника «Родина-Мать»

Для многих россиян монумент Родины-Матери - подлинная святыня Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Жительница Самары «пощупала» грудь памятника «Родина-Мать» в Волгограде. 23-летняя Алена Агафонова сняла свой поступок на видео и выложила в соцсети, чем вызвала шквал возмущения у пользователей.

Спела песенку и упала на братскую могилу

Молодая самарчанка приехала в Волгоград, судя по всему, в отпуск. На видеозаписи, которую она выложила в соцсетях, Алена наводит камеру на грудь монумента, пальцами делает движение, как будто ее щупает, восклицает «О, титюшка!», смеется, а потом начинает напевать веселую песенку. После этого девушка задорно прыгает по ступенькам, ведущим к монументу, и «романтично» падает на траву братской могилы, в которой похоронены героические защитники Сталинграда.

Реакция последовала мгновенно. На самарчанку обрушился буквально шквал негодования.

- Алена посчитала свои действия смешными и уместными, - негодует автор телеграм-канала ТалипоV Online Z. - Неужели в Самаре учителя в школе, а потом в институте не смогли ей привить чувство уважения к подвигу наших дедов?

Возбудили уголовное дело

На поступок самарчанки отреагировали не только блогеры, но и правоохранители. На Алену уже завели уголовное дело.

– Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 23-летней жительницы Самары. Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения), – сообщили в прокуратуре.

«Я патриотична и люблю свою страну»

После широкого резонанса Алена уже публично извинилась за свой поступок.

- Я бы хотела прокомментировать инцидент, который на днях произошел с дальнейшей публикацией в пабликах, - написала девушка у себя в соцсети. – Я ни в коем случае не хотела надругаться над «Родиной-Матерью» и бойцами ВОВ. Я прекрасно вас понимаю, потому что моя бабушка прошла войну, а мои деды доблестно защищали Родину, жертвуя собой ради нашего блага. Мне бы хотелось искренне извиниться за истории, которыми я точно не хотела посмеяться над историей своей страны. А особенно человеческими жизнями, которые пали ради нашего будущего. Я патриотична и люблю свою страну, мне важно об этом сказать. Я приношу свои глубочайшие извинения всем, кого как-то задела эта история. Впредь буду внимательнее относиться к тому, что публикую. Мне очень жаль, что так вышло.

Правда, от уголовного преследования горе-блогершу эти извинения не спасут.