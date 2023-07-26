Бань с березовыми вениками здесь нет: мобилизованный самарец рассказал, как моются солдаты на передовой

Баня для солдат - это брезентовый шатер, где установлены душевые лейки / Фото: t.me/corleonespeaking

Мобилизованный журналист из Самары Илья Круговой раскрыл еще одну подробность о жизни бойцов СВО. Он рассказал, как они поддерживают себя в чистоте и где моются. По его словам, выбор небольшой: баня в шатре или речка в теплое время года.

Умываются дождевой водой и купаются в речках

– Помыться и постирать солдаты могут только в пункте постоянной дислокации. Банно-прачечный комплекс на линии боевого соприкосновения (ЛБС) – это что-то из области научной фантастики. Ополоснуть лицо и смыть грязь с рук позволяет небольшой дождь. Бойцы некоторых рот приспособились собирать дождевую воду с натянутого полиэтилена, чтобы немного привести себя в порядок, – написал самарец в своем телеграм-канале.

По словам Ильи Кругового, если рядом с ЛБС в относительно безопасной зоне расположен водоем, то это небывалая роскошь. Летом в речке, пруду или озере можно искупаться, постирать вещи и даже наловить рыбу на уху.

Баня для солдат - простой шатер

– Бани для солдат есть. Они на регулярной основе работают в пунктах постоянной дислокации, а также в пунктах временной дислокации – на полигонах, где проходят обучение контрактники, мобилизованные и участники добровольческих батальонов, – поделился журналист.

Самарец отмечает, что бани для солдат – не стационарные объекты, где есть парилка и обязательно березовые или дубовые веники. Как правило, это обычные брезентовые шатры, в которых установлены душевые лейки. Внутри есть тазы для стирки, моющие средства, мыло и мочалки, у кого нет с собой необходимых принадлежностей. В холодное время в такие шатры нагнетают горячий воздух, чтобы бойцы не простыли после помывки.

– В некоторых ротах имеются свои передвижные бани. Их обустраивают на базе автомобиля ГАЗ-66. Кстати, подобные бани поставляют в качестве гуманитарной помощи в зону СВО волонтеры, – рассказал Илья Круговой.

Главное - добыть воду для помывки

Тем, кто базируется в сельских поселениях, немного проще. Они могут сами организовать себе если не баню, то хотя бы душ в одном из подсобных помещений. Главное – найти воду и емкость под нее.

- Многие колодцы, расположенные во дворах, давно пересохли или просто забиты мусором. Ближайший пригодный колодец может располагаться на приличном удалении. Тогда солдатам приходится носить воду флягами или в пятилитровых бутылках, чтобы несколько человек смогли и помыться, и постирать белье, - отметил мобилизованный самарец.

Спасают влажные салфетки и «сухой» душ

По словам Ильи Кругового, есть и другие секреты окопной гигиены. Чтобы поддерживать себя в чистоте, бойцы также используют влажные салфетки. Однако зимой они бесполезны – деревенеют на морозе.

В последнее время волонтеры присылают солдатам пакеты с «сухим» армейским душем. Принцип использования прост – нужно немного смочить губку водой, и она начинает пениться. Самарец говорит, что это, конечно, не полноценный душ, но приспособление все равно полезное.

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