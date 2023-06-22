«Здесь нет столовых и ресторанов»: мобилизованный самарец рассказал, как питаются бойцы на передовой

На передовой на помощь солдатам приходит сухой паек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самарский журналист Илья Круговой, которого мобилизовали осенью 2022 года, рассказал, как питаются бойцы СВО. По его словам, на передовой нет ни ресторанов, ни столовых. Нередко солдатам приходится самим готовить себе пишу. А в определенных случаях на помощь военнослужащим приходит сухпаек или индивидуальный рацион питания (ИРП).

Питание в учебных центрах и на передовой отличается

По словам Ильи Кругового, качество питания в учебных центрах, куда изначально попадали мобилизованные, на полигонах и на передовой разное. В военных частях есть столовые, где бойцам был доступен традиционный набор из трех блюд, а на раздаче можно было взять сок, молоко, конфеты, бутерброд, лук и чеснок. Также ежедневно в рацион входили куриные яйца.

На полигонах «за ленточкой» уже нет ни столовых, ни тем более ресторанов. Пищу там готовят на полевых кухнях. Изысканных блюд нет, но еда сытная и питательная.

— На передовой никакую полевую кухню не поставишь, так как она сразу станет объектом для вражеской артиллерии. Обычно продукты, сухие пайки и воду солдатам доставляют те, кто служит в роте материального обеспечения. А уже сами бойцы по мере возможностей готовят еду в блиндажах: гречку, горох, макароны с тушенкой, — написал самарец в своем телеграм-канале.

Выручает сухпаек

Что-нибудь приготовить себе военнослужащие могут и на пункте постоянной дислокации во время смены. Туда подвозят питьевую воду и необходимые продукты. Однако во время сложных боевых условий или рейдов заниматься готовкой проблематично. Тогда на помощь солдатам приходят сухпайки.

По словам Ильи Кругового, индивидуальный рацион питания должен соответствовать ряду требований. Продукты, которые в него входят, должны иметь долгий срок хранения. Быстропортящиеся продукты: майонез, свежие фрукты, необработанное мясо — в состав ИРП не включают. Продукты для сухпайка должны быть легкоусвояемыми, то есть такими, которые не вызывают пищевых расстройств и аллергию.

Вкусно, питательно и калорийно

В стандартный ИРП входят: четыре пачки галет; 100 г консервированного шпика; две упаковки паштета; по 250 г тушеной говядины, риса с курицей и овощами, мяса с морковью и горошком; 100 г овощной икры; три пакета концентрата со вкусом ягод или фруктов; 80 г плавленого сыра; три упаковки сахара по 20 г; 45 г фруктового пюре; 30 г шоколада; по 2 г сухих сливок и растворимого кофе; два пакетика черного чая; 5 г соли; 1 г перца; одна пачка жвачки; один разогреватель с сухим спиртом и шесть спичек; шесть салфеток; три пластмассовые ложки и нож; а также три таблетки для обеззараживания воды и одна таблетка поливитамина.

Илья Круговой рассказал, что, помимо сухпайка, опытные инструкторы советуют брать бойцам сладости с повышенным содержанием глюкозы. Это может быть шоколад или пастила, которые можно разместить в карманах. Некоторые берут соленое сало, которое долго хранится и является высококалорийным продуктом.

Мобилизованный самарец отметил, что еда для солдата — самая важная составляющая его боевой жизни. Разумеется, после боекомплекта. Здесь важно соблюдать баланс: «Боекомплектом сыт не будешь, а с провиантом в атаку на врага не пойдешь».

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