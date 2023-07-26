Ворвался в чужой дом, размахивал мачете и уходил от погони на угнанной машине: под Самарой задержали сбежавшего психа

Устроивший переполох неадекват оказался 38-летним жителем Исаклинского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром в среду, 26 июля 2023 года, в Самарской области развернулась история, достойная боевика. Неадекватный мужчина проехал три района на угнанном авто, пока его не задержали сотрудники полиции. Ранее очевидцы сообщали, что он успел прострелить кому-то ногу, по другой версии, угрожал окружающим мачете. Как все было на самом деле, рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Напал посреди ночи на тетю и угнал ее авто

Отправной точкой криминальной истории стал Исаклинский район. После полуночи 61-летняя местная жительница позвонила в полицию и заявила, что в ее частный дом ворвался 38-летний племянник. Он напал на женщину и ее мужа, а затем угнал их автомобиль и рванул в сторону Тольятти.

Через некоторое время машину заметили в Сергиевском районе. Сотрудники ГИБДД попытались остановить водителя, но тот проигнорировал их требования. Он лишь прибавил скорость и устремился в сторону Ставропольского района.

Пришлось стрелять по колесам

- Несколько экипажей ДПС продолжали преследование злоумышленника, который пытался скрыться. При последней попытке сотрудники полиции выстрелили по колесам транспортного средства. После этого злоумышленник бросил автомобиль и направился в сторону лесополосы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Мужчину задержали около кафе "Ковчег" в Ставропольском районе / Фото: samara.dtp.official

Неадеквата нагнали на 1000 км трассы М-5 «Урал» в районе кафе «Ковчег». Мужчина оказал активное сопротивление – размахивал холодным оружием. Однако полицейским все же удалось задержать его. Злоумышленника доставили в медучреждение.

- Благодаря четким и слаженным действиям сотрудников полиции во время задержания никто не пострадал. Материалы проверки переданы в следственные органы, - отметили в облглавке.

По неофициальным данным, задержанный ранее проходил лечение в психбольнице, откуда сбежал. Оружие, которым он угрожал окружающим, - мачете. Где мужчина его раздобыл, история умалчивает. От полицейской погони он уходил на Toyota Hilux. В процессе у него якобы закончился бензин, и он даже успел заехать на заправку, но задержать его там не вышло. Теперь все детали происшествия предстоит установить правоохранителям.

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